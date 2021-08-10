Четвертую волну коронавируса ждут в Новосибирской области осенью 2021
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Четвертую волну коронавируса ждут в Новосибирской области осенью 2021

1:35:438/10/2021Фото: pixabay
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Осенью прошлого года заболеваемость выросла в пять раз.

Всплеск заболеваемости ковидом ждут осенью

Ученые считают, что четвертая волна коронавируса придет в Новосибирскую область уже осенью. По их прогнозам, это случится в сентябре-октябре этого года. Напомним, в прошло году с начала сентября заболеваемость ковидом выросла в пять раз в регионе. Вполне вероятно, что то же самое произойдёт и будущей осенью, считает научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых.

Также он отметил, что из-за того, что вакцинация населения идет крайне медленно, производители не справляются с поставкой препаратов, то надеяться на благоприятный исход ситуации не приходится.

- Скорее всего, официально роста числа заболевших не будет до выборов 19 сентября, — сказал учёный в комментарии для сайта «АиФ-Новосибирск».

Также эксперты считают, что заболеваемость поднимется из-за того что начнется новый учебный год – школьники и студенты пойдут учиться, а значит, обновятся контакты.

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