Артем Артемьев из сериала "Татьянин день" заявил, что его отравили
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Артем Артемьев из сериала "Татьянин день" заявил, что его отравили

2:18:508/10/2021Фото: кадр из фильма
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Его супруга сообщила, что у него выпадают волосы и рушатся зубы.

Актер стал выглядеть намного хуже

Актер Артем Артемьев, который исполнил роль Игоря Гонсалева в сериале «Татьянин день» выложил шокирующее фото в своем профиле Фейсбук. Он написал, что борется с раком и просит помощи у друзей. Но бывший представитель актера сообщил, что эта информация не соответствует действительности. Но все это насторожило друзей актера и они обратились в программу «Прямо эфир» с Андреем Малаховым.

Актёр Василий Твердохлебов, который и обратился в программу рассказал, что уже в 2016 году Артемьев питался одними цитрусовыми фруктами. Супруга Артемьева сообщила, что врачи диагностировали у него рак, но она в это не верит.
- Я своими силами его поднимала… Сейчас он на ногах, но все равно состояние-то не улучшается. То есть волосы выпадают, зубы рушатся, - рассказала женщина.

Также она разрешила редакторам программы приехать в гости и побеседовать с актером, но он не пустил их за забор загородного дома. Актер заявил им, что потерял доступ к своим страницам в соцсетях, поэтому от его имени пишут неизвестные злоумышленники.

- Я был в Европе. Там меня траванули как раз… Моя история не для телевидения. У меня все очень связано с не очень хорошими всякими делами. Много голов упадет, и будут скандал. Это еще в 2010 году началось. Тема очень сложная, скользкая, за нее травят, убивают и так далее. Меня отравили реально. Я вот лет шесть, наверное, лежал просто, – заявляет Артем Артемьев.

Подробнее в этой запутанной истории разбирались в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир»

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«Прямой эфир»отравили актераборется с ракомАндрей МалаховАртем Артемьев
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