Премьера "Вампиров средней полосы" на ТНТ. Время показа шоу

Вчера, 9 августа, на телеканале ТНТ состоялась премьера успешного сериала «Вампиры средней полосы». Комедийное шоу, получившее положительные отзывы как зрителей, так и критиков, выходило в марте-мае этого года на сервисе START.
Теперь оно будет выходить на ТНТ каждый будний день ровно в 10 вечера.
Отметим, что сериал оказался настолько успешен, что его продлили на второй сезон. Съемки уже идут. Премьера планируется в следующем году.
В первой серии один из новообращенных вампиров убил сразу трех человек в лесу под Смоленском. Утром полиция нашла полностью обескровленные тела. Громким делом занимается московский следователь, не подозревающий, что искать ответы стоит у обычного студента.