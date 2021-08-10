Премьера "Вампиров средней полосы" на ТНТ. Время показа шоу
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Премьера "Вампиров средней полосы" на ТНТ. Время показа шоу

2:52:068/10/2021Фото: КиноПоиск
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Авторы уже приступили к съемкам второго сезона.

Премьера сериала состоялась на ТНТ

Вчера, 9 августа, на телеканале ТНТ состоялась премьера успешного сериала «Вампиры средней полосы». Комедийное шоу, получившее положительные отзывы как зрителей, так и критиков, выходило в марте-мае этого года на сервисе START.
Теперь оно будет выходить на ТНТ каждый будний день ровно в 10 вечера.

Отметим, что сериал оказался настолько успешен, что его продлили на второй сезон. Съемки уже идут. Премьера планируется в следующем году.

В первой серии один из новообращенных вампиров убил сразу трех человек в лесу под Смоленском. Утром полиция нашла полностью обескровленные тела. Громким делом занимается московский следователь, не подозревающий, что искать ответы стоит у обычного студента.

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