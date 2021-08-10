Как правильно мыть сковородку?
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Как правильно мыть сковородку?

10:20:118/10/2021Фото: pxhere
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В зависимости от того, из какого материала изготовлена сковорода, способы её очистки друг от друга значительно отличаются.

сковорда
Сковороды бывают совершенно разными по качеству и применению

Сковорода, причём не одна, живёт на кухне совершенно у каждой хозяйки, поскольку без неё приготовление пищи не обходится.

Насколько бы современной сковородка ни была, на ней всегда со временем образуются трудно удаляемые загрязнения, называемые в народе нагаром. В зависимости от того, из какого материала изготовлена сковорода, способы её очистки друг от друга значительно отличаются.

Чугунная сковорода

Для очистки очень сильных загрязнений на чугунной сковороде можно использовать жидкость для очистки канализационных труб. Для этого в большую ёмкость нужно налить 5 л воды, куда добавить пол-литра специальной жидкости.

Очень важно! Наливать жидкость для труб нужно в воду, а не наоборот, иначе может произойти опасная химическая реакция.

Во время очистки сковороды не забудьте открыть окно, включить вытяжку, защитить свои нос и глаза - наденьте очки и респиратор. В приготовленном растворе замочите вашу сковороду. Время выдержки мы вам не сообщаем, поскольку оно может увеличиваться в зависимости от степени загрязнения сковороды. Периодически вынимаййте сковороду и проверяйте, хорошо или плохо отъелись загрязнения.

Алюминиевая сковорода

Алюминиевую сковороду, точно также защищая руки и лицо, очень удобно чистить средством которое называется "Шуманит". При помощи распылителя обработайте Шуманитом поверхность сковороды и оставьте ее на 20 минут. После этого промойте сковородку с жёсткой губкой, при необходимости - повторите.

Сковорода с антипригарным покрытием

Проще всего отмывать сковороды, у которых имеется антипригарное покрытие. Поскольку к ним ничего не прилипает, то мыть их довольно просто, можно использовать обычную губку и несколько капель моющего средства.

Универсальный чистящий раствор (не для антипригарного покрытия)


  • 500 граммов пищевой соды;
  • хозяйственное мыло 72% — один брусок;
  • канцелярский силикатный клей – 2 бутылочки.

Растворите ингредиенты в воде, закипятите раствор и сложите в него ваши сковородки. Прокипятите их 20 минут, после чего почистите как обычно. В таком растворе разъедаются даже самые сильные загрязнения.

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