Варенье из арбуза: неожиданно нежно и вкусно

Для приготовления варенья вам потребуется 1 кг очищенной мякоти арбуза, 1 кг сахара, 1 столовая ложка лимонного сока, одна чайная ложка цедры лимона.
Мякоть можно нарезать небольшими кусочками, сложить её толстостенную ёмкость, добавить сок лимона, цедру и сахар.
Поставьте засыпанные кусочки арбуза на 1 час для выделения сока. После этого ставим наше варенье варится на слабый огонь.
После закипания варенья оно должно томиться на слабом огне в течение одного часа. Снимайте появляющуюся на поверхности пенку.
Не забывайте помешивать, чтобы варенье не пригорало. После этого при помощи блендера варенье нужно превратить в пюре.
Соблюдайте осторожность, потому что варенье очень горячее. После этого горячая арбузное варенье разливаем по стерилизованным баночкам и плотно закрываем прокипяченными крышками.