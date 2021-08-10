Варенье из арбуза: неожиданно нежно и вкусно
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Варенье из арбуза: неожиданно нежно и вкусно

11:20:388/10/2021Фото: pxhere
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Варенье из мякоти арбуза по этому рецепту получается очень ароматным и тягучим. Его можно намазывать на хлеб или добавлять в выпечку в качестве начинки.

арбуз
Довольно необычное варенье, но оно очень интересное на вкус

Для приготовления варенья вам потребуется 1 кг очищенной мякоти арбуза, 1 кг сахара, 1 столовая ложка лимонного сока, одна чайная ложка цедры лимона.

Мякоть можно нарезать небольшими кусочками, сложить её толстостенную ёмкость, добавить сок лимона, цедру и сахар.

Поставьте засыпанные кусочки арбуза на  1 час для выделения сока. После этого ставим наше варенье варится на слабый огонь.

После закипания варенья оно должно томиться на слабом огне в течение одного часа. Снимайте появляющуюся на поверхности пенку.

Не забывайте помешивать, чтобы варенье не пригорало. После этого при помощи блендера варенье нужно превратить в пюре.

Соблюдайте осторожность, потому что варенье очень горячее. После этого горячая арбузное варенье разливаем по стерилизованным баночкам и плотно закрываем прокипяченными крышками.

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