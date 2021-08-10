Мать погибшего 12-летнего мальчика не может забрать его тело из морга
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Мать погибшего 12-летнего мальчика не может забрать его тело из морга

10:45:158/10/2021
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Ребенок находился во внедорожнике Mercedes, который врезался в фуру с прицепом, стоящую на парковке. У больной раком матери нет денег на транспортировку погибшего сына.

Мама погибшего ребенка не может забрать его тело в Тверской области

Мать погибшего в ДТП 12-летнего ребенка не может забрать его тело в Тверской области, сообщает портал Tverigrad.

Как рассказала коллега женщины, в страшной аварии 7 августа в Бологовском районе на 387-м километре скоростной трассы  М-11 «Нева» вместе с водителем погиб 12-летний сын жительницы Таганрога. Мальчик находился во внедорожнике Mercedes, который врезался в фуру с прицепом, стоящую на парковке. Ребенок умер в машине скорой помощи. Он ехал на соревнования по боксу.

А мать ребенка сама находится в тяжелом состоянии, так как у нее обнаружили рак.

«Она находится в трудном финансовом положении и ищет деньги на транспортировку тела из Тверской области и захоронение», - рассказала коллега онкобольной женщины.

Водитель Mercedes не справился с управлением, и иномарку на большой скорости выбросило на парковку, где она врезалась в фуру. На момент ДТП в машине находились три пассажира — мужчина и двое детей.

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