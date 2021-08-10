Мать погибшего 12-летнего мальчика не может забрать его тело из морга

Мать погибшего в ДТП 12-летнего ребенка не может забрать его тело в Тверской области, сообщает портал Tverigrad.
Как рассказала коллега женщины, в страшной аварии 7 августа в Бологовском районе на 387-м километре скоростной трассы М-11 «Нева» вместе с водителем погиб 12-летний сын жительницы Таганрога. Мальчик находился во внедорожнике Mercedes, который врезался в фуру с прицепом, стоящую на парковке. Ребенок умер в машине скорой помощи. Он ехал на соревнования по боксу.
А мать ребенка сама находится в тяжелом состоянии, так как у нее обнаружили рак.
«Она находится в трудном финансовом положении и ищет деньги на транспортировку тела из Тверской области и захоронение», - рассказала коллега онкобольной женщины.
Водитель Mercedes не справился с управлением, и иномарку на большой скорости выбросило на парковку, где она врезалась в фуру. На момент ДТП в машине находились три пассажира — мужчина и двое детей.