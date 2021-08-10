"Одни кости остались": Нашли пропавшую без вести 11 летнюю Ксюшу

Останки пропавшей в 2014 году Ксюши Боковой нашли под Новоалтайском недалеко от моста, где она исчезла.
- Ее затянуло в ил, а сейчас выкинуло. Остались одни кости да сапожки, часть куртки и джинсы. Вчера родители были на опознании, - цитирует КП свой источник в правоохранительных органах.
Школьница пропала, когда ей было 11 лет. Она возвращалась из школы с подружкой, но до дома так и не добралась, хотя оставалось только перейти мост через небольшую речку. Девочку встречал отец, но больше они не увиделись.
Во время поисков дно реки обследовали водолазы, но так ничего и не нашли.
Местные жители не верили, что Ксения Бокова утонула.
- У нас в деревне никто не верит, что Ксюша сама в речку прыгнула. Она ведь послушная была, спокойная, училась хорошо, участвовала в разных школьных мероприятиях, - рассказали соседи.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Тогда рюкзак Ксюши нашли в 10-12 метрах от моста. Скорее всего, сумку подкинули. Ведь ее нашли только на четвертые сутки, до этого спасатели прочесывали территорию – и ничего, предполагали местные жители.
В последний раз расследование возобновляли около двух лет назад. Тогда в сетях появилось сообщение женщины, которая увидела девочку во сне:
«У меня был тяжелый год, несколько реанимаций. Теперь ко мне приходит Ксюша Бокова! Просит, чтобы я связалась с её мамой, что она очень по ней скучает. Я девочке говорю, что она мне не поверит, а она: «Ты скажи мамуся-Натуся, и она поверит!». Я загуглила, её маму, правда, зовут Наталья! Ещё говорит, что чуть-чуть не дошла до дома, мужик её схватил, она его не знает, изнасиловал, потом в подвале она сидела, плакала. Показывает - нога болит левая, то ли сломал... Её рюкзак подкинул куда-то, а она была в другом месте! Она говорит: «Мама, я в овраге, силосной яме, как идти к тебе на бывшую работу, мы ходили, и ты рассказывала, лет 6 мне было. Попроси дядю Славу, он поможет! Похорони меня в том красивом платье, что я хотела». Мне страшно, и девочку жалко! В дурку меня упекут, а у меня трое детей! В том городе я никогда не была...Мамуся-Натуся найдите её!».
Тогда даже возобновляли поисковые мероприятия, проверили все указанные ориентиры, но результатов это не принесло, сообщала КП.
И вот в поисках девочки поставлена точка.