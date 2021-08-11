Чудодейственное воздействие сока бузины на ваш организм: советы экспертов

Хотя ягоды бузины не так популярны, как клубника или черника, они не менее вкусны и питательны.
Фактически, употребление сока бузины может помочь укрепить вашу иммунную и пищеварительную системы, утверждает http://food.news.
Бузина, суперпродукт, полный витаминов и минералов.Бузина происходит из растения бузины ( Sambucus nigra ), произрастающего в Северной Америке и Европе.
Дерево бузины может вырасти до 20 футов и связано с жимолостью. Растение часто растет в виде кустарниковой группы стеблей, но некоторые разновидности меньше по размеру и одноствольные.
Плоды растения от красновато-коричневого до пурпурного и блестящего черного цвета, поэтому его иногда называют черной бузиной.
Ягоды бузины широко используются в лечебных и кулинарных целях. Ягоды даже используются в составе различных кремов для кожи и другой косметики.
Свежевыжатый сок бузины содержит антиоксиданты, а также следующие витамины и минералы:
- Аминокислоты
- Кальций
- Каротиноиды
- Флавоноиды
- Фосфор
- Калий
- Витамин А
- Витамин B
- Витамин C
Польза сока бузины для здоровья
Включите в сбалансированный рацион питательный сок бузины, чтобы получить следующие преимущества для здоровья:
Может предотвратить простуду и грипп.
Употребление сока бузины помогает предотвратить заболевания и респираторные заболевания, такие как заложенность груди, простуды, кашель, грипп и боль в горле.
Как природное противовирусное средство сок бузины помогает вылечить простуду, грипп и лихорадку.
Это может повысить ваш иммунитет
Сок бузины от природы богат витамином С, что делает его идеальным домашним средством от некоторых бактериальных заболеваний. Сок может помочь укрепить вашу иммунную систему , что является ключом к предотвращению и лечению различных инфекций и заболеваний.
Это может улучшить здоровье пищеварительной системы
Употребление сока бузины может помочь вашей пищеварительной системе. Напиток улучшает пищеварение, способствуя секреции пищеварительных соков.
Сок также помогает предотвратить такие состояния, как запор .
Это может помочь в борьбе с раком
Исследования показывают, что сок бузины также обладает противораковыми свойствами и предотвращает повреждение свободными радикалами, связанное с раком.
Это естественное противовоспалительное средство
Вы можете облегчить артрит и боль в суставах, выпив сок бузины.
Способствует здоровью кожи
Сок бузины полезен для пищеварения, иммунитета и здоровья кожи. Употребление сока бузины способствует укреплению здоровья кожи, уменьшая признаки старения, такие как темные пятна, тонкие линии и морщины.
По мнению экспертов, сок бузины укрепляет здоровье кожи благодаря высокому содержанию антиоксидантов.
Рекомендации перед употреблением сока бузиныХотя в целом сок бузины считается безопасным для употребления, не всем следует пить этот напиток.
- Нет достаточного количества клинических испытаний безопасности бузины при беременности, поэтому избегайте этого напитка, если вы беременны .
- Не пейте сок бузины, если вы принимаете лекарства, отпускаемые по рецепту, например лекарства от кровяного давления, поскольку ягоды бузины могут снизить артериальное давление.
- Вам также следует избегать сока бузины, если вы проходите химиотерапию, поскольку сок может увеличить риск побочных эффектов.
- Если у вас диабет, избегайте сока бузины, поскольку он может изменить секрецию инсулина.
- Цветы и ягоды бузины могут вызывать у некоторых людей аллергическую реакцию.
Если вы собираете ягоды, не собирайте плоды бузины, если они еще не созрели. Незрелые плоды ядовиты и могут вызывать тошноту.
Собирая ягоды бузины, научитесь отличать плоды от других растений. Бузина может выглядеть похожей на другие ягодные деревья, но красные ягоды аналогичных видов очень токсичны. Используйте только темно-фиолетовый или синий для ежевики, которую безопасно есть.
Как приготовить домашний сироп и сок из бузиныДомашний сироп из ягод бузины можно принимать от боли в горле или поливать им мороженое или блины.
Вы можете пить сок бузины как есть или смешать его с яблочным, ежевичным или ревеневым соком, чтобы получился освежающий напиток.
Принимайте по одной чайной ложке домашнего сиропа из ягод бузины один или два раза в день, чтобы укрепить свой иммунитет. При использовании для лечения заболеваний, по данным исследования , рекомендуется принимать не менее трех чайных ложек примерно четыре раза в день.
Сироп из бузины
Ингредиенты для 4 маленьких бутылочек по 8 унций:
- 3 стакана фильтрованной воды
- 1,5 стакана сушеных ягод бузины (или 2-3 стакана свежих), желательно органических
- 1,5 стакана сырого меда
Подготовка:
- Поместите сушеные ягоды бузины или свежие спелые ягоды бузины и отфильтрованную воду в кастрюлю среднего размера.
- Доведите смесь до кипения и убавьте огонь. Тушить на среднем или слабом огне 30 минут. Учтите, что когда вы закончите, жидкость уменьшится примерно на треть.
- Снимите сковороду с огня и разомните ягоды бузины, чтобы выделить оставшийся сок.
- Процедите смесь в стеклянную миску, используя марлю.
- После того, как жидкость остынет до температуры тела или ниже примерно через 30 минут, осторожно добавьте сырой мед. Тщательно перемешайте. Используйте цифровой пищевой термометр, чтобы проверить, ниже ли температура сиропа 118 F (48 C). Чем выше температура, тем хуже антибиотические свойства сырого меда.
- Храните сироп и маркируйте его в маленьких стеклянных бутылочках из янтаря.
Сироп из бузины можно хранить в холодильнике несколько месяцев. Вы также можете хранить сироп в прохладной темной кладовой, так как сырой мед действует как естественный консервант.
Сок бузины
Этот рецепт сока бузины легко приготовить, и ягоды бузины сочетаются с сочными яблоками .
Учтите, что концентрированный сок можно смешать с холодной водой в соотношении 1/3 и парой кубиков льда. Если вы предпочитаете теплый напиток, добавьте немного рома, чтобы не замерзнуть.
Ингредиенты на 2 литра:
- 2,5 кг бузины (удалите самые большие веточки)
- 12 яблок
- 1 литр воды
- 800 грамм сахара
Подготовка:
- Вымойте и очистите ягоды бузины, затем срежьте и удалите ветки и веточки. Оставьте на самых маленьких.
- Вымойте яблоки и удалите сердцевину, затем нарежьте фрукты.
- Поместите ягоды бузины и нарезанные яблоки в большую кастрюлю, затем добавьте всю воду. Дайте смеси покипеть не менее 30 минут или до тех пор, пока из ягод не будет извлечен весь сок.
- Поместите чистое кухонное полотенце в ситечко, затем поместите ситечко на другую большую кастрюлю или миску. Влейте сок бузины в ситечко. Ложкой надавите на ягоды и извлеките весь сок.
- Достаньте кастрюлю и на среднем огне нагрейте концентрированный сок. Добавьте сахар и продолжайте нагревать и перемешивать, пока весь сахар не растворится.
- Промойте бутылки в очень горячей или кипящей воде, затем дайте бутылкам остыть. Вылейте концентрированный сок бузины в бутылки и сразу закройте их. Этот шаг помогает продлить срок хранения сока.
- Охладите сок. Открытого флакона хватит на пару недель.
Сделайте сироп из бузины или ешьте домашний сок из бузины, чтобы укрепить свой иммунитет и предотвратить простуду и грипп.