Признаки повышенного холестерина проявляются у вас на лице

Холестерин может быть опасен, если ваш уровень становится слишком высоким - есть ли какие-либо признаки, которые могут указывать на высокий холестерин?
Больше всего беспокоит высокий уровень холестерина - это его репутация «скрытого убийцы». Это часто остается незамеченным, поскольку редко вызывает симптомы, поэтому практически невозможно узнать, есть ли у вас это без тестов. Но могли ли признаки повышенного холестерина быть написаны на вашем лице?
Что такое холестерин?
Высокий холестерин - это когда в крови слишком много жирного вещества, известного как холестерин, сообщает express.co.uk.
Некоторое количество холестерина в крови полезно для здоровья, на самом деле, он необходим для функционирования клеток.
Но слишком много может заблокировать ваши кровеносные сосуды, что повысит риск сердечных проблем или инсульта.
Хотя вы можете унаследовать высокий уровень холестерина, он обычно возникает из-за образа жизни.
Избыточный вес, употребление слишком большого количества жирной пищи, недостаточная физическая нагрузка, а также чрезмерное курение и употребление алкоголя могут привести к резкому повышению уровня.
Каковы признаки повышенного холестерина?
На сайте NHS говорится, что высокий холестерин не вызывает симптомов.
Пациенты обычно протекают бессимптомно, поэтому распознать заболевание очень сложно.
Но некоторые эксперты считают, что вы можете обнаружить это заболевание на ранней стадии по признакам на лице.
Американская академия дерматологии (AAD) объясняет, что желтые или оранжевые восковые наросты на коже могут указывать на нездоровый уровень холестерина.
На своем веб-сайте они говорят: «Если вы видите желтовато-оранжевые наросты на коже, возможно, у вас под кожей отложения холестерина».
Хотя эти новообразования могут быть безболезненными, их не следует игнорировать.
Эти безболезненные отложения могут появляться во многих областях, таких как уголки глаз, складки на ладонях или даже на тыльной стороне голеней, поэтому, если они появятся, стоит проверить их.
Национальная служба здравоохранения заявляет, что единственный способ узнать наверняка, есть ли у вас высокий уровень холестерина, - это сдать анализ крови.
Ваш терапевт может порекомендовать вам сделать анализ крови, чтобы проверить, подозревают ли они, что ваш уровень может быть нездорово высоким.
Скорее всего, они предложат пройти тест, если у вас избыточный вес, диабет, старше 40 лет или если у вас в семье высокий уровень холестерина в анамнезе, поскольку эти состояния значительно увеличивают риск заболевания.
К счастью, высокий уровень холестерина обратим, простые изменения образа жизни должны снизить уровень холестерина до здорового уровня.
Вы можете снизить уровень холестерина, если будете часто заниматься спортом, правильно питаться, бросить курить и снизить потребление алкоголя.