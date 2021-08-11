Не кормите собаку остатками своего ужина: исследование выявило смертельную опасность для питомца

Кормление собаки остатками обеда может показаться безобидным занятием, но новое исследование предупреждает, что горох может увеличить риск сердечных заболеваний.
Ученые из Массачусетса обнаружили связь между потреблением гороха собаками и развитием дилатационной кардиомиопатии у собак (ДКМП) - часто фатального состояния, которое вызывает увеличение сердечной мышцы собаки.
По мере того как сердце расширяется и становится больше, его становится труднее перекачивать кровь, что может привести к утечкам из сердечного клапана или к его расширению, скопление жидкости в груди, пишет dailymail.co.uk.
Беспокоит то, что горох и другие бобовые, включая чечевицу и нут, уже много лет входят в состав некоторых «беззерновых» кормов для собак - и могут быть причиной сотен смертей собак.
«Беззерновые» корма для собак, содержащие бобовые вместо зерна, уже были исследованы Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Хотя ученые теперь выявили связь между потреблением собаками бобовых и DCM, они не знают, как первое вызывает второе.
Исследователи специально изучили соединения в беззерновом корме для собак, которые были отмечены FDA как потенциально вызывающие DCM.
Но они считают, что необходимы дополнительные исследования того, как зернобобовые могут вызывать это заболевание, и пока не советуют отзывать продукты для собак без зерна.
«Пока мы не узнаем точную причину, мы хотим быть осторожными со всеми ингредиентами, которые исследует FDA», - сказала NBC News автор исследования доктор Лиза Фриман и Университет Тафтса.
Горох может быть хорошей подсказкой о том, где мы можем искать.
Еще одна часть головоломки, к сожалению, это не дает нам окончательного ответа. Но это дает нам повод для продолжения.
«Это исследование помогает нам сузить круг задач, на которые следует обратить внимание, чтобы мы могли сосредоточиться на наиболее вероятных причинах и быстрее найти ответ и предотвратить поражение других собак».
Исследование показывает, насколько опасно давать собаке горох и другие зернобобовые - независимо от того, входят ли они в состав корма для собак или только что из вашей обеденной тарелки, - хотя многие ветеринарные организации считают, что это нормально.
Например, Американский клуб собаководства (AKC) утверждает, что собакам разрешается есть горох «при случае», если только он не консервирован, так как он обычно содержит добавленную соль.
У AKC есть список овощей на своем веб-сайте, в которых говорится, что можно или нельзя давать вашей собаке.
Британский благотворительный Народный диспансер для больных животных (PDSA) также заявляет, что горох можно давать вашим собакам, если он не консервирован.
В своем исследовании исследователи из Университета Тафтса сравнили 830 соединений в девяти традиционных кормах для собак с девятью соединениями, которые были связаны с DCM FDA.
Корм для собак, связанный с DCM, был назван 3P / FDA в связи с тремя содержащимися в них зернобобовыми - бобовыми, картофелем и сладким картофелем - в качестве замены зерновых, таких как рис и кукуруза, в дополнение к мясу.
В целом, 122 соединения были значительно выше в продуктах 3P / FDA, чем в традиционных продуктах, из которых 24 были связаны с аминокислотами, а 20 - с растительными соединениями.
Алгоритм машинного обучения, называемый анализом случайного леса, сократил количество подозрительных соединений до 30.
Горох был наиболее тесно связан с этими 30 соединениями, и вполне вероятно, что чем больше гороха в рецептах корма для собак, тем больше вероятность того, что у собаки разовьется ДКМП, предполагает FDA.
Агентство заявляет, что некоторые из подозрительных ингредиентов содержатся в кормах для собак, которые не были связаны с DCM, так что это может быть проблема количества.
Генетические факторы также могут сыграть свою роль. Уже известно, что DCM распространен в таких породах, как доберман-пинчер, немецкий дог, золотистый ретривер, боксер и кокер-спаниель.
«Может быть, если у вас плохие питательные вещества и определенный генетический тип, вы можете получить идеальный шторм», - сказал NBC доктор Джозеф Вакшлаг, профессор питания в Колледже ветеринарной медицины Корнельского университета, который не участвовал в исследовании.
По данным FDA, с 1 января 2014 г. по 30 апреля 2018 г. в FDA было подано 524 отчета о DCM - 515 для собак и 9 для кошек.
В период с 2014 по 2021 год в FDA было зарегистрировано более 1100 случаев диагностированного DCM, по крайней мере 280 из которых умерли от этого заболевания.
MailOnline связалась с Клубом собаководства, Британской ветеринарной ассоциацией, Британской ветеринарной ассоциацией мелких животных, Королевским колледжем ветеринарных хирургов и Ассоциацией производителей кормов для домашних животных для получения комментариев.
Старший вице-президент Британской ветеринарной ассоциации Даниэлла Дос Сантос сказала: «Мы с интересом следим за этим расследованием связи между случаями DCM и некоторыми кормами для домашних животных.
«Как заявило FDA, это сложный научный вопрос, который может включать множество факторов, хотя основным звеном, по-видимому, является беззерновая диета».
Дос Сантос рекомендует владельцам собак соблюдать осторожность при выборе беззерновой диеты для своего питомца.
«Мы всегда приветствуем владельцев домашних животных, которые проявляют интерес к источникам и ингредиентам кормов для своих питомцев, но в настоящее время нет достаточных доказательств, подтверждающих какие-либо полезные для здоровья заявления о беззерновой диете», - сказал он.
«Мы рекомендуем владельцам домашних животных проконсультироваться со своим ветеринаром по поводу здоровой, сбалансированной по питанию диеты, которая адаптирована к этапу жизни животного, породе, конкретным потребностям здоровья и образу жизни».
Представитель Ассоциации производителей кормов для домашних животных (PFMA) также указал, что зернобобовые используются в кормах для домашних животных в течение многих лет, без каких-либо доказательств того, что они по своей природе вредны для собак.
«PFMA, вместе с Европейской федерацией кормов для домашних животных FEDIAF, внимательно следят за ситуацией со смещением», - сказала MailOnline Сара Хормози, глава отдела науки и образования PFMA.
«Текущие исследования показывают, что различные факторы могут влиять на развитие DCM у собак, и FDA в настоящее время не имеет окончательной информации, указывающей на то, что исследуемые диеты по своей сути небезопасны».
Исследование Университета Тафтса опубликовано в Scientific Reports.
Владельцы домашних животных «подвергают опасности своих кошек и собак, скармливая их модной сырой, домашней и веганской едой»
Ученый предупредил, что владельцы домашних животных подвергают своих кошек и собак риску заражения, скармливая их домашней, сырой, вегетарианской и веганской диетами.
Приготовление пищи своими руками, которые, в отличие от покупных в магазине, не варят для уничтожения вредных организмов, также рискует распространением устойчивых к антибиотикам бактерий.
Но исследование кормов для домашних животных показало, что все больше владельцев хотят кормить своих любимых членов семьи «нетрадиционными» продуктами, отражающими тенденции в рационе человека.
А опрос 3100 владельцев домашних животных показал, что каждая пятая собака и каждая 20 кошка уже питаются исключительно веганской или вегетарианской диетой.
Автор исследования доктор Сара Додд из Ветеринарного колледжа Университета Гуэлф Онтарио в Канаде сказала: «Эти« нетрадиционные »диеты могут помочь укрепить связь между домашними животными и их владельцами, но они также могут накапливать проблемы со здоровьем этих животных.
Отказ от обычных кормов для домашних животных в пользу домашних и сырых пищевых продуктов может поставить под угрозу здоровье собак и кошек.
«Домашние сыроедческие диеты представляют дополнительный риск заражения в отсутствие химических или термических обработок для уничтожения потенциально вредных бактерий.
«(Они также могут) действовать как потенциальный резервуар устойчивых к антибиотикам микробов, которые могут передаваться людям».
В рамках исследования, опубликованного в журнале Vet Record, ученые изучили результаты исследования, опубликованного в период с 2008 по 2018 год, о методах кормления домашних кошек и собак, чтобы определить, произошел ли сдвиг.
Они выявили девять исследований, которые показали, что покупатели отказываются от покупных кормов для домашних животных, особенно в качестве единственной диеты, в пользу альтернативных продуктов домашнего приготовления.
Команда также разослала онлайн-опрос о диетах домашних животных владельцам в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США в период с сентября 2016 года по январь 2017 года.
Они получили более 3100 ответов, которые раскрыли диеты для 1542 кошек и 2940 собак.
Только 13 процентов из них получали в качестве основного питания исключительно обычную, купленную в магазине диету, в то время как рацион трех из пяти собак и двух из пяти кошек содержал хотя бы немного домашней еды.
Согласно данным страховой компании PDSA, Великобритания - страна любителей собак и кошек, причем половина взрослых владеет хотя бы одним из них.