Стивена Кинга заблокируют для читателей в Telegram из-за нарушения авторских прав
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Стивена Кинга заблокируют для читателей в Telegram из-за нарушения авторских прав

6:21:358/11/2021Фото: Flickr
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Издательство АСТ предъявило претензию к мессенджеру, так как только они имеют право издавать произведения.

В Телеграмме можно было читать Стивена Кинга

Доступ к двум книгам Стивена Кинга - "11/22/63" и "Доктор сон", будет заблокирован по решению Мосгорсуда. Текст решения суда с требованием к Роскомнадзору о блокировке еще нескольких произведений других авторов из-за нарушения авторских прав стал доступен ТАСС. Иск подала компания АСТ, владеющая авторскими правами.

- Судья Московского городского суда Севастьянова Н. Ю., изучив заявление "Издательство АСТ" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских прав на литературные произведения "11/22/63" (автор - Стивен Кинг), "Доктор сон" (автор - Стивен Кинг), "Думай и богатей" (автор - Наполеон Хилл), "Метро 2033" (автор - Дмитрий Глуховский), размещенные на страницах мобильного приложения Telegram, расположенного на платформе "App Store - Apple", определила обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование данных произведений на соответствующей странице мобильного приложения Telegram, - сказано в документе суда.

Мосгорсуд также предъявил требование к Роскомнадзору о блокировке мобильного приложения Telegram на платформе "App Store — Apple", где есть страницы с произведениями автора Джена Синсеро "Ни Сы" и Лия Ардена "Мара и морок". В этом случае иск был подан "Издательством "Эксмо".

К слову, оба истца - АСТ и "Издательство Эксмо" являются частью "Эксмо-АСТ". Требования суда будут действовать до решения по искам издательств к Telegram.

Предварительная беседа по иску АСТ к Telegram с требованием защитить авторские и смежные права пройдет 16 августа, а иска "Эксмо" - 19 августа.

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