Состояние Джона Траволты: у Grease Star поразительное состояние - актер владеет 6 самолетами

Джон Траволта начал свою карьеру в Нью-Йорке в театре, а затем перешел на телевидение и в кино после переезда в Лос-Анджелес. Известные фильмы включают роли в «Жир», «Криминальное чтиво» и «Лак для волос». Актер имеет потрясающий собственный капитал и живет в потрясающем доме, расположенном на собственной взлетно-посадочной полосе.
По данным Celebrity Net Worth, состояние 67-летнего мужчины составляет колоссальные 200 миллионов фунтов стерлингов, пишет express.co.uk.
Бросив школу в 17 лет, Джон переехал в Нью-Йорк, где ему удалось начать свою карьеру в молодом возрасте.
Он получил роль на Бродвее в шоу «Здесь!», А также в путешествующем актерском составе «Грязи».
После переезда в Лос-Анджелес первая значимая роль актера была в фильме ужасов 1976 года «Кэрри».
Среди других фильмов, в которых он снялся, - «Лихорадка субботнего вечера», «Городской ковбой» и «Двойка».
Он получил номинацию на премию Оскар за лучшую мужскую роль за роль в «Лихорадке субботнего вечера», став самым молодым из когда-либо получивших признание в возрасте 24 лет.
Было также сказано, что он принес огромные 50 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на то, что критики остались без особого впечатления.
После Grease самым успешным фильмом Джона был фильм «Посмотрите, кто говорит», который был выпущен в 1989 году.
Он собрал 250 миллионов фунтов стерлингов, без сомнения, добавив миллионы к его чистому капиталу.
Помимо кино и телевидения, актер также сделал себе имя в новых проектах.
В 2008 году он озвучил главного героя мультфильма «Тело» и озвучил документальный фильм «Великолепное запустение: Прогулка по Луне 3D».
Джон также вложил свои деньги в недвижимость и владеет великолепными домами по всей территории США.
В 1993 году он купил дом в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе за 3 миллиона фунтов стерлингов, а в 2020 году он был продан за огромные 17 миллионов фунтов стерлингов.
Ему также принадлежит поместье площадью 50 акров во Флориде, у которого есть собственная взлетно-посадочная полоса, достаточно большая для того, чтобы Джон, заядлый авиатор, мог управлять своими многочисленными самолетами.
Поместье также является домом для 16 гаражей для его огромной коллекции автомобилей, а также огромного количества смежных спален.
Джон владеет шестью собственными самолетами, которые вернули актеру миллионы.
Его частные самолеты состоят из Gulfstream, USAir Boeing 727, Boeing 707-138 и Bombardier Challenger 601.
Самолет Boeing может стоить от 5 до 30 миллионов фунтов стерлингов в зависимости от спецификации.
В личной жизни он женился на актрисе Келли Престон в 1991 году, и у пары родилось трое детей.
К сожалению, его жена умерла в прошлом году после борьбы с раком груди.