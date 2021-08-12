Пассажиры мокнут из-за протекающей крыши в вагончиках ожидания вокзала Бердска после мощного ливня 12 августа. Смотрите видео

Сильный ливень обрушился на Бердск сегодня, 12 августа.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», городские улицы сильно затопило. Лобовые стекла многих водителей оказались под «полотнами» луж. Многие пешеходы торопились на общественный транспорт и набрали воды в обувь. Особо печальная ситуация была на вокзале. Люди укрылись от дождя в вагончиках, ведь нового здания вокзала еще нет. Укрытие под железными настилами их не спасло. На видео, которое отправила в редакцию наша читательница видно, что крыша вагончика протекает.
- Вот такое безобразие творится на вокзале Бердска. До каких пор люди должны ютиться в трех вагончиках, построенных "на соплях" и ждать новый вокзал? Кошмар! Столько людей позже прибыло на вокзал. Все друг на друге сидели, - поделилась своим мнением с редакцией бердчанка.
Также читательница предоставила и другое видео, на котором можно заметить огромную лужу на бердском вокзале.
- Вот так люди шли. Кто-то заранее резиновые сапоги надел, а кто-то шел в одних балетках,- сказала женщина.
За комментарием «Курьер.Среда.Бердск» обратился к начальнику станции Наталье Ковалевой.
- Обильные осадки прошли. Сейчас они есть. Всё станционные рабочие прочистят и вода уйдет,- сказала Ковалева.
На вопрос наличия ливневой канализации на вокзале Бердска, сотрудница ответить затруднилась и перенаправила редакцию к директору вокзала, однако с ней нам связаться не удалось.
Дозвониться до пресс-службы РЖД по Новосибирской области также стало затруднительным.
Напомним, что ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о сроках возведения нового вокзального комплекса. Планировалось открыть вокзал в августе 2022 года, однако с такими темпами «строительства и поиска нового подрядчика» заведение, по всей вероятности, откроют ещё не скоро.