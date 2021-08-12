Рекомендации Минобрнауки для студентов: Все о вакцинации, удаленке и заселении в общежития
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Рекомендации Минобрнауки для студентов: Все о вакцинации, удаленке и заселении в общежития

5:22:288/12/2021,Валерия НипомнящаяФото: pxhere.com
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Отсутствие у студентов прививки от коронавируса не может быть причиной отказа в заселении в общежитие или допуска к учебе.

Требований к обязательной вакцинации иностранных студентов также нет

Минобрнауки утвердил рекомендации по организации обучения непривитых студентов 29 июля 2021 года. В них сказано, что они будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах и стране в целом.

Будут ли заставлять студентов прививаться, чтобы попасть на учебу?

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в России не собираются обязывать студентов проходить вакцинацию от коронавируса.

Он призвал вузы «последовательно, системно, но при этом осторожно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться».

Фальков добавил, что ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки являются недопустимыми.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медотвод на удаленное обучение.

- С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации, — сказано в опубликованном ведомством документе.

По информации в документе, привитым или переболевшим в течение полугод студентам нельзя ограничивать доступ в заведение.

- Организовывать образовательный процесс в соответствии с формами обучения без перевода обучающихся на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию), а также без ограничения доступа в помещения организации учебного, производственного назначения - для обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, - говорится в рекомендациях.

В министерстве подчеркнули, что вузы должны организовать учет тех, кто прошел вакцинацию или планируют это сделать, а также переболевших студентов.

Минобрнауки также рекомендует учебным заведениям проводить экзамены для привившихся и не привившихся студентов раздельно.

- Проводить для обучающихся, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации раздельно от обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, государственную итоговую аттестацию и промежуточную аттестацию с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, направляемых Роспотребнадзором (в том числе учитывая необходимость уменьшения количества обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях и иных помещениях организаций), - говорится в документе.

Заселят ли меня в общежитие без прививки?

Отсутствие у студентов прививки от коронавируса не может быть причиной отказа в заселении в общежитие, заявил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев. Он отметил, что ведомство может применять административные меры к руководству вузов за необоснованные требования и ограничения к студентам по коронавирусу.

- Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие, — сказал он.

Также Афанасьев добавил, что Минобрнауки готово скорректировать рекомендации по вакцинации учащихся.

- Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок, — заключил замглавы.

Я иностранный студент и у меня нет прививки. Попаду ли я на учебу?

Требований к обязательной вакцинации иностранных студентов также нет. По рекомендации министерства, зарубежные студенты с полисом ОМС могут сделать прививку за свой счет, либо их вакцинацию за счет внебюджетных средств могут организовать вузы.

- Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся - иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет, или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) - за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности, - сказано в документе.

Сервис по поиску работы Superjob с 17 по 22 июня провел опрос в 135 городах страны, в котором участвовали родители абитуриентов.

Только 20% родителей согласны с предложением московских вузов допускать до очных занятий только вакцинированные от коронавируса.

62% респондентов категорически против предложения проводить обучение в университетах только для привитых студентов. Свою позицию они объяснили тем, что такое ограничение нарушает конституционные права.

Что касается самих студентов, то 37% опрошенных предпочли бы учиться на удаленке, 20% будут искать иные способы, чтобы не делать прививку. Вакцинироваться ради посещения учебного заведения готов только каждый четвертый.

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