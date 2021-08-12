Меню на каждый день недели в Успенский пост 2021: Можно ли пить вино?

Успенский пост, который предстоит соблюдать православный во второй половине августа, считается таким же строгим по правилам его соблюдения как и Великий пост перед Воскресением Господним. Он длится с 14 числа и до самого Успения Пресвятой Богородицы, то есть последний день его выпадает на 27 августа.
Несмотря на строгость поста, он верующими в физическом плане выдерживается значительно легче, поскольку август - это всегда время сбора урожая и на столе появляются самые разнообразные овощи, фрукты, ягоды и грибы. Разнообразие блюд может быть обильным, а к растительной пище добавляются еще и каши из круп.
В некоторые дни поста разрешены горячая пища и растительное масло (суббота и воскресенье), по каким то дням только горячее питание без масла (вторник и четверг), в понедельник, среду и пятницу - только сухоядение.
Во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы, можно готовить каши, супы, салаты, тушить овощи. По выходным разрешено жарить грибы и овощи, зажаривать супы и похлебки, добавлять в салаты растительное масло. Разрешена постная выпечка, постные блины.
Однако священники напоминают, что не следует во время поста слишком изощряться в приготовлении пищи, добиваясь изысканного вкуса, ведь мы должны ограничивать себя в удовольствиях, а питание в эти дни просто должно поддерживать наш организм, но не дарить нам вкусовые наслаждения. Пища, разумеется, должна быть вкусной, но придавать этому огромное значение не следует. Как и переедать.
Постное меню можно составлять с учетом требований на каждый день. Ниже вы видите календарь поста на 201 год, который поможет вам разобраться, что можно готовить в каждый день поста, а что - нельзя.
Календарь питания на каждый день Успенского поста 2021