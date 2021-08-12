Чем стал известен Блаженный Василий: Все чудеса святого Московского чудотворца

В 1469 году на паперти Богоявленского собора в городе Елохове появился на свет мальчик, который в будущем станет великим московским чудотворцем Василием Блаженным.
Когда мальчик подрос, родители отдали его в учение сапожнику, чтобы он выучился сапожному делу.
Однажды, когда Василию было 16 лет, один богатый купец у него заказал сапоги. В ответ на это Василий расплакался и сказал что сошьет ему такие сапоги, которых купец не сносит. Впоследствии оказалось, что сапоги купцу действительно не удалось износить, потому что он умер вскоре после того, как забрал готовое изделие.
После этого Василий покинул родной дом и отправился в Москву. Он выбрал себе путь юродивого и жил в нищете, истязая своё тело и не имея крыши над головой. Его поступки всем казались странными, однако при ближайшем рассмотрении было понятно, зачем он это делает. Например, он мог начать забрасывать камнями какой-либо из домов, а когда его спрашивали - зачем он это делает, он отвечал что дом окружён бесами.
Таких поступков от Василия было очень много, поэтому его стали называть Блаженным. Однако, несмотря на это, к Василию Блаженному сам Иван Грозный относился с почтением, приглашал его на застольные пиры и терпел любые его выходки Однажды на одном из пиров Василий трижды выливал вино из царского бокала на улицу. Объяснил это тем, что нужно потушить пожар в Новгороде. Вскоре людям стало известно, что в Новгороде действительно был пожар, а тушить его помогал человек, очень похожий на самого Василия.
Он делал очень много пророчеств и прорицаний, счета которым нет.
Василий Блаженный дожил до 88 лет, а когда умер, сам Иван Грозный встал в ряды тех, кто нес гроб с его телом. После похорон у стен Кремля был возведен Покровский собор, рядом с которым позже поставили церковь Василия Блаженного. Затем это название распространилась на всю религиозную постройку, которую стали с тех пор именовать Собором Василия Блаженного.
Люди и после его смерти продолжали обращаться за помощью, приходя к месту его захоронения. Они просили об исцелениях и получали помощь в случаях самых тяжелых заболеваний, касающихся физического тела и души человека. О чудесных исцелениях существует 120 официальных записей, все эти исцеления были получены людьми у мощей святого Василия.