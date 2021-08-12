Залило общежитие до четвертого этажа во время ливня в Бердске из-за дырявой крыши. Смотрите видео потопа
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Залило общежитие до четвертого этажа во время ливня в Бердске из-за дырявой крыши. Смотрите видео потопа

6:10:098/12/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
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Как говорят жильцы, ремонт кровли им обещали сделать еще в прошлом году, но никаких действий не последовало. Бердчане намерены идти в суд.

В воде умывальная комната

Жителей общежития по ул. Боровой, 102 сегодня, 12 августа, затопило после мощного ливня в Бердске.

Как говорят горожане, они недоумевают и не знают, что им делать. По их словам, "некоторый ремонт" крыши у них проводился в прошлом году, но, как выяснилось, нужным результатов им это не принесло.

- Сейчас я звонил в управляющую компанию. Ругался с ними. Они вход на крышу перекрыли и ничего не делают. Похоже, не дождемся. Еще только хуже сделали. Там вообще кошмар. Эти ремонты. Кто сейчас будет оплачивать? Там все позаливало по четвертый этаж людям. Все в ужасе, - поделился с "Курьер. Среда. Бердск" один из жителей общежития.

По словам бердчанина, затопленные люди задумались над тем, чтобы подавать исковое заявление на управляющую компанию в суд. Терпеть беспорядок в доме они больше не намерены.

- Кого они наняли там делать! Туда никто залезть не может, ничего не посмотреть. Я управляющей компании задал вопрос, кто будет оплачивать людям ремонт. Они говорят: "Судитесь с ними". Я сказал: "Вы же нанимали рабочих. Вам деньги перечисляли. Не дождемся мы, похоже, нормальных условий, пока не разрушится это общежитие, - произнес житель города.

Масштабы природной стихии в доме на ул. Боровой, 102 вы можете увидеть на видео отправленном нашими читателями в редакцию.

- Вкратце вот так выглядит,- говорит за кадром жительница общежития. - Опускаю на несколько сантиметров в воду на полу ноги.

- Это у нас после ремонта все. Здесь плавать можно,- добавляет к своим репликам собственница одной из комнат.

Ситуацию с общежитием по ул. Боровая, 102 прокомментировал ведущий инженер отдела капитального ремонта УЖКХ Бердска Денис Останин.

- В прошлом году ремонт крыши никакой не вели. Назначили только в этом году. Еще пока не вскрывали. Но то, что идет в отношении парапетной части и подкровельной, то скажу так, что это выполнение идет. Завтра подрядная организация должна подъехать и представитель должен озвучить более четкие планы по данной кровле, - сказал  Останин.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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