Залило общежитие до четвертого этажа во время ливня в Бердске из-за дырявой крыши. Смотрите видео потопа

Жителей общежития по ул. Боровой, 102 сегодня, 12 августа, затопило после мощного ливня в Бердске.
Как говорят горожане, они недоумевают и не знают, что им делать. По их словам, "некоторый ремонт" крыши у них проводился в прошлом году, но, как выяснилось, нужным результатов им это не принесло.
- Сейчас я звонил в управляющую компанию. Ругался с ними. Они вход на крышу перекрыли и ничего не делают. Похоже, не дождемся. Еще только хуже сделали. Там вообще кошмар. Эти ремонты. Кто сейчас будет оплачивать? Там все позаливало по четвертый этаж людям. Все в ужасе, - поделился с "Курьер. Среда. Бердск" один из жителей общежития.
По словам бердчанина, затопленные люди задумались над тем, чтобы подавать исковое заявление на управляющую компанию в суд. Терпеть беспорядок в доме они больше не намерены.
- Кого они наняли там делать! Туда никто залезть не может, ничего не посмотреть. Я управляющей компании задал вопрос, кто будет оплачивать людям ремонт. Они говорят: "Судитесь с ними". Я сказал: "Вы же нанимали рабочих. Вам деньги перечисляли. Не дождемся мы, похоже, нормальных условий, пока не разрушится это общежитие, - произнес житель города.
Масштабы природной стихии в доме на ул. Боровой, 102 вы можете увидеть на видео отправленном нашими читателями в редакцию.
- Вкратце вот так выглядит,- говорит за кадром жительница общежития. - Опускаю на несколько сантиметров в воду на полу ноги.
- Это у нас после ремонта все. Здесь плавать можно,- добавляет к своим репликам собственница одной из комнат.
Ситуацию с общежитием по ул. Боровая, 102 прокомментировал ведущий инженер отдела капитального ремонта УЖКХ Бердска Денис Останин.
- В прошлом году ремонт крыши никакой не вели. Назначили только в этом году. Еще пока не вскрывали. Но то, что идет в отношении парапетной части и подкровельной, то скажу так, что это выполнение идет. Завтра подрядная организация должна подъехать и представитель должен озвучить более четкие планы по данной кровле, - сказал Останин.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.