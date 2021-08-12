Упавший вертолет на Камчатке принадлежит застрелившему человека депутату Игорю Редькину
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Упавший вертолет на Камчатке принадлежит застрелившему человека депутату Игорю Редькину

4:50:318/12/2021Фото: скрин с видео ГТРК-Красноярск
0

При крушении смогли спастись только 9 человек из 16.

Игорь Редькин совладелец Витязь-Аэро

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в убийстве человека, оказался одним из совладельцев компании Витязь-Аэро, вертолет которой упал в озеро.

По данным портала СБИС, депутат владеет 50% перевозчика. 17% принадлежат Игорю Евтушку и Де Ен Тяку. Кроме того, Редькин контролирует 50% ООО "Вертолёты Камчатки".

Напомним, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет МИ-8. Как стало известно, все произошло в Кроноцком заповеднике. Вертолет перевозил туристов – на борту находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа.

По данным некоторых источников, во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.

Чуть позже в администрации заповедника сообщили, что вертолет ушел на дно Курильского озера.

- После падения вертолет полностью ушел под воду. Выжившие, до девяти человек, смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника. Еще семь человек не смогли выбраться и, скорее всего, погибли, так как вода очень холодная, - рассказали представители заповедника.

А Игорь Редькин недавно пошел с ружьем на медведя, высрелил в кусты и нечаянно застрелил человека.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
депутаткрушение вертолетазастрелил человека
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Совпадение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый механизм позволит обеспечить жильем порядка 7 тысяч человек в Новосибирской области
4:39:28 8/12/2021
Новый механизм позволит обеспечить жильем порядка 7 тысяч человек в Новосибирской области
Пациент ковидного госпиталя выпал из окна и разбился насмерть
4:25:41 8/12/2021
Пациент ковидного госпиталя выпал из окна и разбился насмерть
БердскКТ появится в ЦГБ Бердска в конце 2021 года, заявил Минздрав
4:21:52 8/12/2021
КТ появится в ЦГБ Бердска в конце 2021 года, заявил Минздрав
Что означает Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа?
4:20:24 8/12/2021
Что означает Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа?
БердскТребуется оператор-профилировщик заводу стеллажного оборудования в Бердске
4:15:29 8/12/2021
Требуется оператор-профилировщик заводу стеллажного оборудования в Бердске
Россия обновила максимум по числу умерших от коронавируса: За сутки 808 смертей
4:08:03 8/12/2021
Россия обновила максимум по числу умерших от коронавируса: За сутки 808 смертей
Родители похитили невесту прямо перед свадьбой в Москве
4:07:59 8/12/2021
Родители похитили невесту прямо перед свадьбой в Москве
Артиста ансамбля Надежды Бабкиной задержали на незаконный оборот оружия в Москве
4:00:49 8/12/2021
Артиста ансамбля Надежды Бабкиной задержали на незаконный оборот оружия в Москве
БердскБраконьер из Бердска попался на ловле рыбы сетью
3:59:35 8/12/2021
Браконьер из Бердска попался на ловле рыбы сетью
Длительный ковид: какие группы подвержены и при каких условиях?
3:58:20 8/12/2021
Длительный ковид: какие группы подвержены и при каких условиях?