Упавший вертолет на Камчатке принадлежит застрелившему человека депутату Игорю Редькину

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в убийстве человека, оказался одним из совладельцев компании Витязь-Аэро, вертолет которой упал в озеро.
По данным портала СБИС, депутат владеет 50% перевозчика. 17% принадлежат Игорю Евтушку и Де Ен Тяку. Кроме того, Редькин контролирует 50% ООО "Вертолёты Камчатки".
Напомним, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет МИ-8. Как стало известно, все произошло в Кроноцком заповеднике. Вертолет перевозил туристов – на борту находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа.
По данным некоторых источников, во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.
Чуть позже в администрации заповедника сообщили, что вертолет ушел на дно Курильского озера.
- После падения вертолет полностью ушел под воду. Выжившие, до девяти человек, смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника. Еще семь человек не смогли выбраться и, скорее всего, погибли, так как вода очень холодная, - рассказали представители заповедника.
А Игорь Редькин недавно пошел с ружьем на медведя, высрелил в кусты и нечаянно застрелил человека.