Волонтер продает мотоцикл для поисков похитившего 12-летнюю девочку мужчину

На Алтае продолжаются поиски злоумышленника, который удерживал в подвале 12-летнюю девочку. Местный волонтер Роман Новиков выставил на продажу свой мотоцикл с целью на вырученные деньги приобрести коптер и гаджеты, необходимые для его использования. Таким образом он намерен помочь в поиске сбежавшего Олега Лавкина.
- Роман Новиков участвовал в розыске Анны, но 2 августа девочка сама пришла домой и рассказала, что её не выпускал из подвала Олег Лавкин. С тех пор худощавый мужчина среднего возраста в очках скрывается. Как сообщают в полиции, преступник передвигается по лесу от села Малоенисейское Бийского района в сторону Республики Алтай, - пишут в Mash.
Недешевый коптер с тепловизором, по мнению Новикова, поможет отследить перемещение человека. Роман узнал, что у МВД денег на приобретение такого гаджета нет, решил продать свой байк Yamaha, которым очень дорожит. В настоящее время волонтер просит неравнодушных помочь деньгами, пока продается его «зверь».