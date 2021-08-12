Сотрудников ИВС Истры со сбежавшими уголовниками обвинили в превышении полномочий
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Сотрудников ИВС Истры со сбежавшими уголовниками обвинили в превышении полномочий

5:25:458/12/2021Фото: pixabay
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Арестанты вышли через заднюю дверь изолятора.

Сотрудники ИВС выключили камеры и легли спать

Двух сотрудников изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных, обвинили в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, один из дежурных умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать.

Также установлено, что дежурные оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.
Напомним, 6 августа, стало известно, что в подмосковном городе Истра из следственного изолятора сбежали пятеро заключенных. Среди них – опасный убийца, проходящий по делу о громком заказном покушении на бизнесмена.

По имеющимся данным, все произошло поздно ночью – с половины третьего до шести утра. Пока неизвестно, как задержанным ужалось все это провернуть. По одной и версий, они просто вышли через заднюю дверь изолятора.

Как отмечается, при себе у сбежавших заключённых не было оружия, во всяком случае, проверка показала, что ничего из стен СИЗО не пропало.

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