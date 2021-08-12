Ребенка в коляске бросили в подъезде: Полиция ищет родителей

В Санкт-Петербурге жильцы многоквартирного дома обнаружили у себя в подъезде коляску с ребенком. В течение некоторого времени они ждали, что родители спустятся за малышом, но никого не было, и им пришлось обращаться в полицию Петроградского района.
Об обнаружении брошенного малыша стало известно ТАСС от источника в экстренных службах. Найденный ребенок - в возрасте нескольких месяцев, находился в коляске. Его направили в больницу.
Сообщение об обнаружении поступило в полицию 11 августа вечером, правоохранительные органы проводят мероприятия по розыску родственников малыша.
Ранее в "Курьер. Среда. Бердск" писали, что в Москве на остановке общественного транспорта был обнаружен новорожденный ребенок, обратившийся в полицию мужчина оказался его дедушкой. Установлена личность и место проживания матери ребенка.