Чиновник назвал "кучей дерьма" и "сбродом" жалующихся на смог жителей
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Чиновник назвал "кучей дерьма" и "сбродом" жалующихся на смог жителей

8:56:298/12/2021Фото: @tvk6_ru
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Андрей Агафонов пояснил слова, сказанные ранее, и заявил, что не удалял пост. Пресс-служба губернатора Красноярского края считает, что высказывания советника главы региона в соцсетях — его личное дело.

Красноярск задыхается от дыма

В Красноярске разгорелся скандал после высказывания местного чиновника по поводу жалоб граждан на смог.

Ранее фигурист Алексей Ягудин опубликовал фото Красноярска и отметил, что в центре города не ощущается запах гари от пожаров в Якутии, на что жители и пользователи сети раскритиковали пост спортсмена и пожаловались на сильный смог.

Советник главы администрации губернатора Красноярской области Андрей Агафонов назвал возмутившихся красноярцев "ноющей кучей дерьма" и "плаксивым сбродом". Он считает, что не следовало набрасываться на фигуриста и люди сами виноваты в конфликтной ситуации.

- Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох", — подчеркнул он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также он пояснил поведение людей принципом, по которому они живут, когда, случись что - "надо валить".

- Упиваются собственной несчастностью. Им не важен повод для нытья, — добавил он.

Агафонов заметил, что сам пост не удалял, это сделали администраторы соцсети после жалоб пользователей.

Пресс-служба губернатора Красноярского края считает, что высказывания Агафонова в его соцсетях — личное дело чиновника.

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