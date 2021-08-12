Чиновник назвал "кучей дерьма" и "сбродом" жалующихся на смог жителей

В Красноярске разгорелся скандал после высказывания местного чиновника по поводу жалоб граждан на смог.
Ранее фигурист Алексей Ягудин опубликовал фото Красноярска и отметил, что в центре города не ощущается запах гари от пожаров в Якутии, на что жители и пользователи сети раскритиковали пост спортсмена и пожаловались на сильный смог.
Советник главы администрации губернатора Красноярской области Андрей Агафонов назвал возмутившихся красноярцев "ноющей кучей дерьма" и "плаксивым сбродом". Он считает, что не следовало набрасываться на фигуриста и люди сами виноваты в конфликтной ситуации.
- Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох", — подчеркнул он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Также он пояснил поведение людей принципом, по которому они живут, когда, случись что - "надо валить".
- Упиваются собственной несчастностью. Им не важен повод для нытья, — добавил он.
Агафонов заметил, что сам пост не удалял, это сделали администраторы соцсети после жалоб пользователей.
Пресс-служба губернатора Красноярского края считает, что высказывания Агафонова в его соцсетях — личное дело чиновника.