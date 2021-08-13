Когда сажать луковицы нарциссов - лучшее время для посадки готовых к весне

Нарциссы - яркое украшение любого сада весной и могут стать ярким украшением вашего стола на Пасху. Посадка луковиц, цветущих весной, таких как нарциссы, безусловно, является работой в конце лета, поэтому важно начать покупать луковицы и подумать о том, где вы хотите, чтобы они цвели в своем саду . Хотя мы знаем, что нарциссы полностью цветут весной, когда лучше всего их сажать, спрашивает express.co.uk.
Когда сажать луковицы нарциссов
Луковицы нарциссов лучше всего сажать в конце лета / осенью в период с середины августа до конца сентября.
Важно правильно рассчитать время, так как эти насыщенные желтые цветы цветут в хорошо дренированной почве, поэтому следите за погодой в августе, чтобы лучше понять, когда начинать посадку.
Если, как и в этом году, август будет дождливым и ветреным, тогда вы можете начать посадку в середине месяца.
Однако сильная жара в конце лета означает, что лучше отложить засадку луковиц до сентября или после продолжительных проливных дождей.
Где сажать
Выберите сайт, который предлагает как минимум полное или частичное солнце. Нарциссы лучше всего будут цвести, если они постоянно находятся на солнце ранней весной.
Сажайте их в любом месте сада, где есть свободный дренаж, но избегайте полной тени и непосредственной близости к южным стенам.
Эти весенние цветы создают отличный цвет для клумб и бордюров, а также хорошо подходят для натурализации на краях травы, краях газонов, живых изгородях и берегах.
Кровати и бордюры
Если вы ищете быстрый и простой способ посадить нарциссы, все, что вам нужно, - это лопата и лишние пять минут.
Просто взбейте траву лопатой, поместите луковицы под нее и затем осторожно ступите вниз.
Горшки и кашпо
Нарциссы и другие весенние луковицы будут хорошо расти в любом горшке или кашпо при условии наличия достаточного дренажа.
Один из способов стимулировать свободный дренаж и циркуляцию воздуха - положить на дно осколки разбитой глиняной посуды или камни, поэтому обязательно сохраните все ненужные горшки и утилизируйте их, когда дело доходит до посадки нарциссов.
Используйте универсальный компост, тщательно полейте и оставьте в прохладном месте до появления листьев.
Как сажать нарциссыСажайте на глубине в два раза больше луковицы, примерно на четыре-шесть дюймов ниже поверхности, соблюдая расстояние от четырех до восьми дюймов между каждой луковицей.
Советы:
- Луковицы в горшках можно сажать гораздо ближе друг к другу, но важно убедиться, что они не касаются друг друга или стенок контейнера.
- Слой вверх: луковицы могут быть уложены слоями с последним цветением внизу, чтобы создать густой и цветочный весенний горшок - это то, что голландцы называют `` луковичной лазанью '' - самые большие и недавно цветущие луковицы уходят в глубину, двигаясь к самый маленький и самый ранний в верхнем слое.
Заботясь о ваших весенних луковицахПосадка весенних цветущих луковиц в осенние листья означает, что ваше растение должно бороться с холодными суровыми зимами, прежде чем зацветет ранней весной.
Хотя нарциссы являются выносливым многолетним растением и могут выжить в большинстве зимних условий, важно избегать замораживания корней во время особенно холодных периодов.
Замерзание корней может погубить растение, поэтому лучше всего расположить горшки для утепления возле стены дома, чтобы создать естественное тепло. Используйте один большой кусок защитного материала, чтобы защитить все растения от тепла.
Чтобы ваши нарциссы продолжали цвести из года в год, дайте листьям отмирать естественным путем как можно дольше, прежде чем срезать.
Луковицы можно поднимать с июня по август и хранить в сухом прохладном месте для пересадки осенью.