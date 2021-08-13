Благолепные поздравления и изящные открытки в Успенский пост 14 августа 2021 года

Колокольный звон по всей округе разливается,
Пост Успенский начинается,
Две недели будет длиться он,
Молитесь неустанно, кто грешён.
С началом поста поздравляю,
Благополучия и счастья от души желаю,
Пускай удача вам улыбается всегда,
Пусть искушения не будет во время поста.
Успенский пост очень строг,
Запрещено есть мясо, яйца и творог,
Искушению не подвергайтесь,
Все заветы по правилам соблюдайте.
Пусть начало поста принесёт вам удачу,
И настроение прекрасное в придачу,
Пусть вам во всём всегда везёт,
Пусть счастье непременно к вам придёт.
Успенский пост, включает три спаса,
Один другого праздник краше,
Постовать две недели нам легко,
И на душе от этого тепло, светло.
С началом поста поздравляем,
Выдержки, терпения и силы воли желаем,
Пускай Господь вам шлёт благословенье,
Пускай отличным будет настроенье.
Источник: pozdravik.ru