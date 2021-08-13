Сладкие поздравления для любимых и родных в Медовый спас 14 августа 2021 года

К нам пришёл Медовый Спас,
Бочка мёда есть у нас.
Мы весь день мёд будем кушать,
Отведём сегодня душу.
Будем лопать с пирожками,
И, конечно же, с блинами.
Всех со Спасом поздравляем,
Сладкой жизни всем желаем!
С Медовым Спасом вас, друзья,
Хочу поздравить нынче я!
Желаю в жизни сладких дней,
И лично Вам, и семье всей!
Пускай сегодня мёд течёт
И попадает точно в рот!
А то, что мимо упадёт,
Пускай собачка подберёт!
Месяц Август уже наступил,
Нас порадовал Спасом Медовым.
Кто послушным в году этом был,
Угощайся медком свежим, новым.
Пчёлки наши старались не зря,
Им пришлось очень долго трудиться.
А теперь наступила пора
И нам с вами медком насладиться.
Источник: pozdravik.ru