Сладкие поздравления для любимых и родных в Медовый спас 14 августа 2021 года
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Сладкие поздравления для любимых и родных в Медовый спас 14 августа 2021 года

5:39:538/13/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Медовый Спас – самый первый из трех Спасов. Лакомство несли в церковь и освящали. Люди верили, что тогда мед станет по-настоящему целебным.

Медовый спас

К нам пришёл Медовый Спас,
Бочка мёда есть у нас.
Мы весь день мёд будем кушать,
Отведём сегодня душу.
Будем лопать с пирожками,
И, конечно же, с блинами.
Всех со Спасом поздравляем,
Сладкой жизни всем желаем!

Медовый спас

С Медовым Спасом вас, друзья,
Хочу поздравить нынче я!
Желаю в жизни сладких дней,
И лично Вам, и семье всей!
Пускай сегодня мёд течёт
И попадает точно в рот!
А то, что мимо упадёт,
Пускай собачка подберёт!

Медовый спас

Месяц Август уже наступил,
Нас порадовал Спасом Медовым.
Кто послушным в году этом был,
Угощайся медком свежим, новым.
Пчёлки наши старались не зря,
Им пришлось очень долго трудиться.
А теперь наступила пора
И нам с вами медком насладиться.

Источник: pozdravik.ru

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