Как избежать смерть людям с инсультом: ученые открыли секрет

Новое исследование показывает, что люди, которые гуляют или садятся не менее трех-четырех часов в неделю, или ездят на велосипеде не менее двух-трех часов в неделю или что-то подобное после инсульта, могут иметь на 54% меньший риск смерти от любой причины. Исследование опубликовано 11 августа 2021 года в онлайн-выпуске Neurology , медицинского журнала Американской академии неврологии. Исследование показало, что наибольшая польза от него приходится на более молодых людей, перенесших инсульт. Когда люди в возрасте до 75 лет тренировались хотя бы в таком количестве, их риск смерти снижался на 80%, сообщает medicalxpress.com.
«Лучшее понимание роли физической активности в здоровье людей, переживших инсульт, необходимо для разработки более эффективных методов лечебной физкультуры и кампаний в области общественного здравоохранения, чтобы мы могли помочь этим людям жить дольше», - сказал автор исследования Райд А. Джунди, доктор медицины, доктор философии. из Университета Калгари в Канаде и членом Американской академии неврологии. «Наши результаты впечатляют, потому что всего три-четыре часа ходьбы в неделю были связаны со значительным снижением смертности, и это может быть достижимо для многих членов сообщества, перенесших инсульт. Кроме того, мы обнаружили, что люди достигли еще большего успеха при ходьбе в шесть раз. до семи часов в неделю. Эти результаты могут иметь значение для рекомендаций для выживших после инсульта в будущем».
В исследовании приняли участие 895 человек со средним возрастом 72 года, перенесшие инсульт, и 97 805 человек со средним возрастом 63 года, которые никогда не перенесли инсульт.
Средняя еженедельная физическая активность оценивалась на основе таких вопросов, как ходьба, бег, садоводство, силовые тренировки, езда на велосипеде и плавание. Например, людей спрашивали: «Сколько раз за последние три месяца вы ходили для упражнений? Примерно сколько времени вы тратили на каждый случай?» Исследователи использовали частоту и продолжительность каждого вида физической активности для расчета количества упражнений.
Исследователи наблюдали за участниками в среднем около четырех с половиной лет. После учета других факторов, которые могут повлиять на риск смерти, таких как возраст и курение, исследователи обнаружили, что 25% людей, перенесших ранее инсульт, умерли по любой причине, по сравнению с 6% людей, никогда не имевших инсульта.
В группе, перенесшей инсульт, 15% людей, которые тренировались, по крайней мере, эквивалентно трех-четырем часам ходьбы каждую неделю, умерли во время последующего наблюдения, по сравнению с 33%, которые не выполняли это минимальное количество упражнений. В группе людей, у которых никогда не было инсультов, умерли 4% людей, которые выполняли такое количество упражнений, по сравнению с 8%, у которых этого не было.
Исследователи обнаружили наибольшее снижение смертности среди людей, перенесших ранее инсульт, но не достигших 75-летнего возраста. В этой группе умерло 11% тех, кто тренировался хотя бы минимально, по сравнению с 29%, кто этого не делал. Люди, перенесшие инсульт в возрасте до 75 лет и соблюдающие минимальный уровень физической активности, имели примерно на 80% меньше шансов умереть во время последующего наблюдения за исследованием, чем те, кто этого не сделал. Люди старше 75 лет, которые выполняли минимум упражнений, получили меньше пользы, но вероятность смерти все равно была на 32% меньше.
«Наши результаты показывают, что минимальная физическая активность может снизить долгосрочную смертность от любой причины у выживших после инсульта», - сказал Джунди. «Мы должны особенно подчеркнуть это для людей, переживших инсульт, которые моложе по возрасту, поскольку они могут получить наибольшую пользу для здоровья, если ходьба всего тридцать минут каждый день».
Ограничением исследования является то, что люди могли неточно указывать количество упражнений.