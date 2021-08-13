Три новых препарата для лечения коронавируса тестирует ВОЗ
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Три новых препарата для лечения коронавируса тестирует ВОЗ

3:31:108/13/2021Фото: pixabay.com
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Артесунат, иматиниб и инфликсимаб будут протестированы на тысячах пациентов-добровольцев в более чем 600 больницах в 52 странах.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Окончательные результаты будут опубликованы в следующем месяце

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила о крупных международных испытаниях трех препаратов, чтобы выяснить, улучшают ли они состояние госпитализированных пациентов с COVID-19.

«Поиск более эффективных и доступных терапевтических средств для пациентов с COVID-19 остается насущной необходимостью», - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Артесунат - это лекарство от тяжелой малярии; иматиниб - препарат, используемый для лечения некоторых видов рака, и инфликсимаб - для лечения нарушений иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит, сообщает medicalxpress.com.

По заявлению ВОЗ, скоординированное исследование в десятках стран позволяет испытанию оценить несколько видов лечения с использованием единого протокола, тем самым получая надежные оценки воздействия препарата на смертность, включая умеренные эффекты.

Лекарства были выбраны независимой экспертной комиссией из-за их потенциала в снижении риска смерти госпитализированных пациентов с COVID-19.

Они были подарены для испытания их производителями и уже отправляются в соответствующие больницы.

Тупик предыдущего судебного разбирательства

Тестирование артесуната, иматиниба и инфликсимаба на пациентах с COVID-19 является вторым этапом кампании солидарности ВОЗ по эффективному лечению смертоносной болезни.

Ранее четыре препарата были оценены в ходе исследования «Солидарность» с участием почти 13 000 пациентов в 500 больницах в 30 странах.

Предварительные результаты, опубликованные в октябре, показали, что ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон практически не влияли на госпитализированных пациентов с COVID-19.

Окончательные результаты будут опубликованы в следующем месяце.

«У нас уже есть много инструментов для предотвращения, тестирования и лечения COVID-19, включая кислород, дексаметазон и блокаторы ИЛ-6. Но нам нужно больше для пациентов на всех концах клинического спектра, от легких до тяжелых», - Тедрос сказал на пресс-конференции.

Консультативная группа ВОЗ по лечению COVID-19 рекомендовала оценить противовоспалительные свойства артесуната, который широко используется для лечения малярии и других паразитарных заболеваний более 30 лет и считается очень безопасным.

Рандомизированное клиническое исследование в Нидерландах показало, что иматиниб, низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы, может принести клиническую пользу госпитализированным пациентам с COVID-19.

Между тем инфликсимаб показал благоприятную эффективность и безопасность в ограничении воспаления широкого спектра, в том числе у пожилых людей, которые наиболее клинически уязвимы к COVID-19.

Предупреждение о 300 млн случаев

Согласно статистике из официальных источников, собранных AFP, новый коронавирус убил не менее 4,3 миллиона человек с момента возникновения вспышки в Китае в декабре 2019 года, при этом было зарегистрировано почти 204 миллиона случаев.

Оплакивая, что 200-миллионный известный случай произошел всего через шесть месяцев после 100-миллионного, Тедрос сказал, что реальное количество случаев было «намного выше».

«Достигнем ли мы 300 миллионов и насколько быстро мы добьемся этого, зависит от всех нас», - сказал глава агентства здравоохранения ООН.

«При нынешней траектории мы могли бы преодолеть 300 миллионов зарегистрированных случаев в начале следующего года. Но мы можем это изменить. Мы все в этом вместе, но мир ведет себя иначе».

ВОЗ постоянно осуждает резкий дисбаланс между богатыми и бедными странами в доступе к вакцинам против COVID-19.

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