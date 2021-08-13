Как использовать домашнюю хиромантию: как читать по ладоням без экстрасенса и раскрыть свои особенности

Жизнь ужасна. Поэтому иногда мы ищем утешения во внешних источниках.
Некоторые обращаются к религии, некоторые к мирским удовольствиям, а некоторые ищут ответы где угодно - например, в своих ладонях.
Поэтому в игру вступает хиромантия.Некоторые люди считают, что все руки могут рассказать вам о трудовой этике человека, в то время как другие считают, что руки могут многое рассказать вам о различных аспектах вашей жизни, рассказывает yourtango.com.
Люди, которые верят в хиромантию, верят, что руки могут рассказать вам все о жизни человека. Хиромантия (также называемая хиромантией) берет свое начало в Индии, Китае и некоторых частях Израиля. В средние века и в эпоху Возрождения это считалось суеверной практикой.
Хиромантия, однако, продолжалась, и некоторые по-прежнему с удовольствием занимаются этой практикой даже сегодня. Может быть, это все чушь, но с другой стороны (Ха! Палм шутит!) - разве тебе не любопытно?
Я не буду сидеть здесь и притворяться, что согласен с этой идеей, что ваши руки говорят что-либо о вас или вашей жизни за пределами традиционного языка тела (Шерлок Холмс, по моему скромному мнению, лучший «хиромант», чем любой из этих людей). Но я также не буду сидеть здесь и делать вид, что я знаю все (или что-нибудь в этом отношении).
Итак, ознакомьтесь с этим кратким руководством о том, как читать по ладоням, и решите сами.
Какую руку вы читаете?Существует много споров о том, какой рукой вам следует использовать при чтении ладоней. Некоторые говорят, что это ваша доминирующая рука, некоторые - о другой, а некоторые говорят, что каждая рука раскроет разные вещи о вашей жизни и личностных качествах.
Например, некоторые думают, что женщины должны использовать правую руку, а мужчины - левую, в то время как другие говорят, что вам следует просто использовать руку, которой вы пишете, потому что она идет в сознание (оставив другую руку для подсознания).
Некоторые думают, что недоминантная рука обозначает ваш потенциал, а доминирующая рука обозначает то, что вы сделали со своим потенциалом (на мой взгляд, это наиболее интересно).
Независимо от того, в какую идею вы верите, возьмите руку и давайте попробуем.
Какая у тебя рука?
Согласно хиромантии, различают четыре разных типа рук:
1. Земляные рукиОбычно они грубые, красноватые и имеют более квадратные черты. Ладонь обычно такой же длины, как и пальцы.
Люди с «земными руками», как правило, предпочитают учиться на опыте и экспериментах, а не по книгам или в классе. Они также очень любят природу.
2. Воздушные рукиОни более прямоугольные, чем квадратные, с более длинными пальцами и выступающими костяшками пальцев (что также характерно для сухой кожи).
Люди с «воздушными руками», как правило, предпочитают учиться по книгам, поскольку они любопытны и интеллектуальны (больше тем, больше книг). Они склонны усваивать свои эмоции.
3. Водные рукиУ водных рук ладони более овальной формы и маленькие, с длинными и гибкими пальцами. Ладонь может быть шире, чем длинна.
Люди с «водяными руками» являются наиболее эмоционально нестабильными , им труднее всего справляться со своими тревогами (что делает их склонными к злоупотреблению психоактивными веществами ). Однако они, пожалуй, и самые артистичные.
4. Огненные рукиУ них пальцы короче квадрата, образованного формой ладони, и обычно розового или румяного цвета.
Люди с «огненными руками» энергичны и решительны, что делает их великими лидерами. Но они также могут иметь вспыльчивый характер.
Какие линии у вас на ладонях?
Почти все руки имеют эти пять основных линий:
1. Линия сердцаЭту линию часто называют «линией любви» из-за ее связи с романтикой в хиромантии. Он проходит через верхнюю часть руки ниже суставов пальцев и, предположительно, может многое рассказать вам о вашей личной жизни.
Согласно хиромантии, короткая любовная линия говорит об отсутствии интереса к романтике. Если ваша любовная линия начинается на ваших средних пальцах, это может означать, что вы эгоистичный любовник, но если она начинается между указательным и средним пальцами, это означает, что вы легко влюбляетесь.
Прямая линия может означать, что вы практичны, когда дело доходит до романтики (и, скорее всего, привержены), тогда как волнистая линия может означать, что вы немного играете.
2. Линия судьбыНе у всех есть даже линия судьбы, так что не волнуйтесь, если у вас ее нет. Но если вы это сделаете, вы особенный (читайте дальше).
Согласно хиромантии, глубокая «линия судьбы» означает, что вами, скорее всего, управляет судьба (то есть судьба). Если эта линия внезапно обрывается, это означает, что вы подверглись многим жизненным изменениям.
Линия, оканчивающаяся на линии сердца, может означать, что на вашу работу влияют ваши эмоции. Линия, которая начинает соединяться с линией жизни, означает, что у вас много мечтаний и вы начинаете самостоятельно.
3. Линия жизниВопреки распространенному мнению, эта линия не имеет никакого отношения к продолжительности жизни. Скорее, эта линия отображает общее самочувствие человека с точки зрения его здоровья и общего самочувствия.
Согласно хиромантии, если линия проходит до запястья и является глубокой, это признак вашей жизнеспособности, а если на вашем спасательном кругу есть круг, это признак того, что вы получили травму (или госпитализировали) в какой-то момент.
Если линия более прямая, чем изогнутая и находится очень близко к вашему большому пальцу, это может указывать на то, что вы двигаетесь по жизни медленно (возможно, вы ленивы).
4. Заголовок
Эта линия является в хиромантии символом мудрости или интеллекта.
Короткая «линия головы» - это показатель того, что вы уделяете больше внимания физическим проблемам, а не умственным.
Волнистая «линия головы» означает, что у вас короткий объем внимания, а длинная, более выраженная линия означает, что вы глубоко мыслите. Изогнутая «линия головы» - показатель творческих способностей, тогда как прямая линия означает, что вы реалист.
Крестик или кружок в заголовке означает, что эмоциональный кризис так или иначе влияет на вас. Если линия головы находится рядом с линией сердца, это означает, что вы, вероятно, хорошо умеете поддерживать отношения.
5. Линия солнцаЛиния солнца также известна как линия успеха. Он может показать талант, популярность и способности - все, что может привести к успеху.
Это также связано с вашей линией судьбы. Если ваша линия судьбы положительна, а линия солнца - нет, возможно, вам будет труднее добиться успеха . Но если все наоборот, у вас может быть больше шансов на успех.
Что означают твои пальцы?
Короткие пальцыОни являются показателем того, что вам нужно меньше информации о внешнем мире, чем другим, особенно в отношении советов других. Вы склонны полагаться на свою интуицию и действовать.
Длинные пальцыДлинные пальцы не только заставляют вас выглядеть величественно, но и являются показателем того, что вы более внимательны к деталям.
Возможно, вам нравится разбирать вещи (в прямом и переносном смысле), чтобы лучше понять вещи, прежде чем принимать меры. У вас больше шансов быть заботливым (граничащим с женским).
Открытые пальцыКогда вы склонны показывать пальцы более открытыми, независимо от их длины, это указывает на то, что вы свободомыслие, не подчиняющееся обычным «правилам».
Вы склонны идти своим собственным путем, независимо от того, что говорят или делают другие люди. Вы знаете, что ваше мнение - единственное, что имеет значение.