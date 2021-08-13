Эксперт: стоит ли покупать растения в супермаркетах?

Растения в супермаркетах обычно более доступны, но садовый эксперт предупредил, что «вы получаете то, за что платите».
Покупка товаров для дома, садового инвентаря и растений в супермаркете - отличный способ сэкономить. В весенние и летние месяцы многие супермаркеты предлагали покупателям выгодные предложения как на комнатные, так и на уличные растения. Однако эксперт по садоводству предупредил, что «вы получаете то, за что платите», когда покупаете растение в супермаркете, пишет express.co.uk.
Крис Боннетт, владелец и основатель Garnding Express , поделился своими хитростями исключительно с Express.co.uk для покупки растений в супермаркетах.
Эксперт по садоводству, который основал «Садовый экспресс» в конце 90-х годов, сказал, что растения в супермаркетах, скорее всего, были произведены с ограниченным бюджетом для продажи по определенной цене.
Он объяснил: «Как правило, вы получаете то, за что платите.
«Вы не можете ожидать, что получите растение высшего качества по минимальной цене.
«Они будут произведены в бюджет для продажи по определенной цене. Они могут быть не такими зрелыми, например, если вы покупаете куст, он может быть на год моложе или на два года моложе, чем то, что вы покупаете в садовом центре, что может стоить вам немного дороже».
Крис сказал, что вы «эффективно выигрываете время и зрелость» растения, когда платите больше в садовом центре или в специализированном магазине растений.
Итак, если у вас ограниченный бюджет, когда вы должны покупать растение в супермаркете?
Крис продолжил: «В супермаркетах действительно есть хорошие предложения, но я бы посоветовал людям быть там, когда эти растения только что доставлены.
«<Супермаркеты> не являются садовыми центрами, у них может не быть обученного персонала для ухода за растениями, и у них могут не быть идеальных условий для ухода за ними».
Эксперт по садоводству сказал, что качество растения может очень быстро ухудшиться, поэтому вам нужно покупать запасы, когда они только что доставлены.
«Определите день доставки, когда они получат товар, и получите его прямо сейчас», - добавил он.
Растения могут испытывать стресс, если их не поливать регулярно и содержать в неподходящих условиях.
Крис сказал: «Даже если они высохнут один раз в магазине, затем их поливают и выздоравливают, они все равно будут испытывать стресс, и это может вызвать проблемы».
Владелец садового экспресса сказал, что супермаркеты действительно предлагают покупателям «хорошие скидки», но садовые центры могут быть «столь же конкурентоспособными».
Покупка растения в супермаркете может быть скорее «импульсивной», чем тщательно продуманной покупкой.
Например, вы можете купить растение, делая еженедельный магазин, и обнаружить, что оно не подходит для вашего сада.
Крис сказал, что если вы пойдете в садовый центр или к специалисту, вы, вероятно, получите больше совета или купите что-то более подходящее для ваших нужд.
В 2017 году ведущий «Мира садоводов» Монти Дон сказал в интервью BBC Radio 4 You and Yours, что существуют «огромные оптовые питомники», которые поставляют продукты в супермаркеты.
Он сказал: «У вас есть эти огромные оптовые питомники, которые сейчас поставляют в супермаркеты, и это сокращение выбора, это плохо.
«Вы получаете много одинаковых вещей, производимых серийно, чтобы быть как можно дешевле».
Монти сказал, что он «большой поклонник» независимых питомников, где у вас больше шансов получить опыт.
Однако Вайтроуз сообщил Би-би-си, что его растения поставляли два уважаемых питомника, которые поставляют продукцию только в садовые центры.
ASDA заявила, что работает с сетью опытных производителей, чтобы гарантировать, что их растения хорошего качества, а Sainsbury's заявила, что у нее давние отношения со своими поставщиками, многие из которых были семейными предприятиями.
Мартин Симмонс, директор по операциям Ассоциации производителей садоводства, добавил: «Люди часто совершают импульсивные покупки растений в супермаркетах, и если это затем побуждает их покупать больше растений, то это хорошо для отрасли и способствует росту рынка.
«Покупка растения в супермаркете может стать первым шагом для некоторых потребителей, особенно молодых.
«Если это заинтересует их, они, естественно, будут искать садовые центры и детские сады».