Погода на 13 августа в Бердске: вернется ли жара?

Метеорологическая обстановка 13 августа в Бердске от МЧС:
Облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по северо-западу преимущественно без осадков. Ночью и утром при прояснениях туманы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11°С, местами до +16°С, днем +15, +20°С.
В Евдокимов день в народе почитается память святого Евдокима Каппадокиянина – покровителя дома и семьи.
Традиции и обрядыВ Евдокимов день наши предки заговаривали борону, чтобы зубья при работе поле не гнулись и не ломались. Ведь данное орудие для хлебороба – один из самых важных сельскохозяйственных инструментов. Обряд заключается в благодарности, произнесенной над бороной вслух. Человек должен наклониться над ней, поклониться, затем почистить от земли и мусора.
Со следующего дня начинается Успенский пост, в народе прозванный «не голодным». Ведь в данный период всего в достатке: овощей, фруктов, ягод, хлеба.
К этому дню созревает «крестьянская кормилица» – репа, которую едят в сыром, вяленом, пареном виде, пекут пироги, варят каши и делают квас.