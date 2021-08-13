Сильная магнитная буря 13 августа 2021 года: как пережить геоудар метеопатам?
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Сильная магнитная буря 13 августа 2021 года: как пережить геоудар метеопатам?

5:45:568/13/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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При мигрени примите контрастный душ и ложитесь на кровать в комнате с задернутыми шторами.

К сожалению, сегодня сильный геоудар продлится 3-4 часа и придется на время с 15.00 до 18.00 по Москве
К сожалению, сегодня сильный геоудар продлится 3-4 часа и придется на время с 15.00 до 18.00 по Москве

Сегодня 13 августа. К тому же пятница. Стоит ли метеозависимым людям переживать о солнечной активности накануне выходных? Вчерашний день был более менее спокойным – с небольшими магнитными качелями. К сожалению, сегодня сильный геоудар продлится 3-4 часа и придется на время с 15.00 до 18.00 по Москве. В Новосибирске метеозависимые почувствуют его с 19.00 до 22.00.
Ночь будет спокойной до 6 утра (до 10 – в Сибири), с 9.00 до 12.00 и далее с 21.00 (московское); с 13.00 до 17.00 и с 1часу ночи (по Новосибирскому времени) будут небольшие магнитные излучения.

Как пережить магнитные удары тем, страдает метеозависимостью?
- Постарайтесь провести день спокойно.
- Высыпайтесь, для этого не планируйте на вечер дел, которые могут вызвать тревогу.
- Следите за давлением – по необходимости регулируйте его назначенными врачом препаратами.
- Выйдете на свежий воздух – в парк, к реке, в лес.
- Не звоните людям, которые вам неприятны, так же не отвечайте на их звонки.
- Ешьте больше фруктов и овощей.
- Пейте больше жидкости. Особо хороша вода с лимоном. Можно добавить имбирь.
- При мигрени примите контрастный душ и ложитесь на кровать в комнате с задернутыми шторами.

Мощный удар Солнца ожидается 24 августа.

Берегите себя и делитесь советами с другими – как вы облегчаете себе состояние в дни магнитных бурь.

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