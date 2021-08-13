На улицу страшно выйти: жители Кузбасса рассказали о мощном землетрясении

Сегодня ночью, 13 августа, в Кузбассе произошло сильное землетрясение. Эпицентр, по данным Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН, находится в Прокопьевском районе в посёлке Тыхта. Толчки доходили до 7 баллов.
«Страшно. Давно не было таких сильных землетрясений. Раньше сразу все реагировали. А сейчас тишина. Только сигнализации машин работают. Мне раньше тоже было все равно. Только из-за малыша стало страшно. А вам?»
«Никто не спит. И на улицу страшно выйти - задохнёшься! Дым такой!».
«Окна позажигались многие, но на этом все. Мы в России живем, после такой жизни и умирать не страшно».
«Интересно, ждать или нет повторных толчков? На улицу неохота идти было».
«Это и был повторный. Первый там рядом показан очаг 2.8, а этот следом».
Все это писали местные жители в социальных сетях.
- В Заводском районе тоже трясло сильно. Было очень страшно. Как раз не спала, только малышку маленькую покормила… Как затрясется люстра, посуда задребезжит. Ощутимо дом шатало, очень сильно. как будто голова очень сильно кружится. Было очень страшно… Теперь спать не могу. Я и так трусиха, а тут ещё из-за землетрясения вообще с ума схожу… До сих пор трясёт внутри.Всё, у меня психологическая травма, - сообщила жительница Кузнецка.