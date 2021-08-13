22 августа - Голубая Луна: Загадываем самое сокровенное желание в последнее Полнолуние лета 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

22 августа - Голубая Луна: Загадываем самое сокровенное желание в последнее Полнолуние лета 2021

6:20:498/13/2021Фото: pxhere
0

Астрологи говорят, что это полнолуние будет необычным - его уже прозвали Голубым Полнолунием - оно случается четвертый раз за один сезон, а значит его сила будет магической и очень сильной.

полнолуние
На Полную Луну всегда выгодно загадывать желание

В конце августа 2021 года нас ждет финальное летнее полнолуние, которое произойдет в 15:02 по московскому времени в созвездии Водолея. Случится событие 22 числа.

Астрологи говорят, что это полнолуние будет необычным - его уже прозвали Голубым Полнолунием - оно случается четвертый раз за один сезон, а значит его сила будет магической и очень сильной. Издавна люди в Полнолуние загадывали желания, интуитивно понимая, что такой день необычен. А пропустить магическое полнолуние 22 августа будет вообще непростительно.

К загадыванию своего сокровенного желания стоит подготовиться основательно. перед событием нужно навести дома порядок, принять душ самим. надеть чистую одежду. Теперь после физического очищения нужно заняться своими мыслями. К проведению загадывания желания вас не должны терзать тяжелые мысли, вы не должны испытывать злости или раздражения - все эти эмоции способны помешать чистому посылу ваших желаний во Вселенную. Нужно быть в приподнятом позитивном настроении.

Желание должно быть одно, но самое заветное. Приведите мысли в порядок и подумайте - чего на самом деле вы сейчас хотите больше всего. Сегодня можно загадывать желания в любой сфере вашей жизни. Можно просить удачи для себя, здоровья, любви, материальных благ. Однако желание должно быть конкретным, а не звучать - я хочу быть счастливым человеком - ведь что-то же конкретное дарит вам счастье, не так ли?

При формулировке желания нельзя использовать негативно окрашенных слов и частиц "не". Не стоит произносить - я хочу не болеть, я хочу не страдать, я хочу быть не бедным человеком. Заменяйте на итоговые позитивные фразы: я хочу быть здоров, я хочу помириться с тем-то, я хочу столько-то денег. Чем конкретнее вы себе представляете ваше желание - в деталях - тем больше вероятность его исполнения. Не загадывайте желание про других - оно должно касаться только вас.

Запишите ваше желание на листок бумаги, сверните его в трубочку и перевяжите ниткой - выберите нить красного цвета, если ваше желание касается любви и романтики, зеленую - для денежных и рабочих дел, синюю или голубую - для желаний о здоровье.

В пик полнолуния (напоминаем - в 15:02 по Москве) поднимите глаза к небу и вслух проговорите ваше желание- можно его считать с листа, где вы его записали. Затем снова спрячьте листок и достаньте его в полночь. Тут вам понадобится свеча, время горения которой составляет 1 час - зажгите ее. Снова прочтите вслух ваше желание, завяжите трубочку с желанием снова цветной нитью и запечатайте его воском от горящей свечи. Спрячьте его подальше до исполнения желания.

Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Как Любовь Соболь смогла покинуть Россию
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Адвокат рассказал о нарушенном обещании Михаила Ефремова
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Крушение Ми-8 с 16 людьми на Камчатке: число жертв
Перенесшая COVID россиянка 10 лет умерла после двойного укуса ос
обрядполнолуниезагадать желаниеособенности дня
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чего вам очень не хватает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

22 августа - Голубая Луна: Загадываем самое сокровенное желание в последнее Полнолуние лета 2021
6:20:49 8/13/2021
22 августа - Голубая Луна: Загадываем самое сокровенное желание в последнее Полнолуние лета 2021
Меркель заедет Москву 20 августа перед поездкой в Киев
6:20:17 8/13/2021
Меркель заедет Москву 20 августа перед поездкой в Киев
Бердск"Прибабахнутый сосед": Развел опарышей и будит по ночам соседей житель общежития в Бердске
6:12:23 8/13/2021
"Прибабахнутый сосед": Развел опарышей и будит по ночам соседей житель общежития в Бердске
Сына Сергея Фургала сняли в выборов в Госдуму: Избирком забраковал подписные листы
5:56:39 8/13/2021
Сына Сергея Фургала сняли в выборов в Госдуму: Избирком забраковал подписные листы
Столото в тираже 1401 "Русского лото" 15 августа 2021 подарит поездки на Алтай и 800 млн рублей
5:43:43 8/13/2021
Столото в тираже 1401 "Русского лото" 15 августа 2021 подарит поездки на Алтай и 800 млн рублей
Сладкие поздравления для любимых и родных в Медовый спас 14 августа 2021 года
5:39:53 8/13/2021
Сладкие поздравления для любимых и родных в Медовый спас 14 августа 2021 года
Благолепные поздравления и изящные открытки в Успенский пост 14 августа 2021 года
5:31:04 8/13/2021
Благолепные поздравления и изящные открытки в Успенский пост 14 августа 2021 года
БердскИз-за мощного ливня загорелся гараж в Бердске
5:25:43 8/13/2021
Из-за мощного ливня загорелся гараж в Бердске
10-летнего мальчика со 100% поражением лёгких перевозят в Петербург
5:24:40 8/13/2021
10-летнего мальчика со 100% поражением лёгких перевозят в Петербург
Губернатор поблагодарил авторов экспозиции передвижного музея «Поезд Победы» и предложил добавить в состав вагон о подвиге тыла
5:23:11 8/13/2021
Губернатор поблагодарил авторов экспозиции передвижного музея «Поезд Победы» и предложил добавить в состав вагон о подвиге тыла