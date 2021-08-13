22 августа - Голубая Луна: Загадываем самое сокровенное желание в последнее Полнолуние лета 2021

В конце августа 2021 года нас ждет финальное летнее полнолуние, которое произойдет в 15:02 по московскому времени в созвездии Водолея. Случится событие 22 числа.
Астрологи говорят, что это полнолуние будет необычным - его уже прозвали Голубым Полнолунием - оно случается четвертый раз за один сезон, а значит его сила будет магической и очень сильной. Издавна люди в Полнолуние загадывали желания, интуитивно понимая, что такой день необычен. А пропустить магическое полнолуние 22 августа будет вообще непростительно.
К загадыванию своего сокровенного желания стоит подготовиться основательно. перед событием нужно навести дома порядок, принять душ самим. надеть чистую одежду. Теперь после физического очищения нужно заняться своими мыслями. К проведению загадывания желания вас не должны терзать тяжелые мысли, вы не должны испытывать злости или раздражения - все эти эмоции способны помешать чистому посылу ваших желаний во Вселенную. Нужно быть в приподнятом позитивном настроении.
Желание должно быть одно, но самое заветное. Приведите мысли в порядок и подумайте - чего на самом деле вы сейчас хотите больше всего. Сегодня можно загадывать желания в любой сфере вашей жизни. Можно просить удачи для себя, здоровья, любви, материальных благ. Однако желание должно быть конкретным, а не звучать - я хочу быть счастливым человеком - ведь что-то же конкретное дарит вам счастье, не так ли?
При формулировке желания нельзя использовать негативно окрашенных слов и частиц "не". Не стоит произносить - я хочу не болеть, я хочу не страдать, я хочу быть не бедным человеком. Заменяйте на итоговые позитивные фразы: я хочу быть здоров, я хочу помириться с тем-то, я хочу столько-то денег. Чем конкретнее вы себе представляете ваше желание - в деталях - тем больше вероятность его исполнения. Не загадывайте желание про других - оно должно касаться только вас.
Запишите ваше желание на листок бумаги, сверните его в трубочку и перевяжите ниткой - выберите нить красного цвета, если ваше желание касается любви и романтики, зеленую - для денежных и рабочих дел, синюю или голубую - для желаний о здоровье.
В пик полнолуния (напоминаем - в 15:02 по Москве) поднимите глаза к небу и вслух проговорите ваше желание- можно его считать с листа, где вы его записали. Затем снова спрячьте листок и достаньте его в полночь. Тут вам понадобится свеча, время горения которой составляет 1 час - зажгите ее. Снова прочтите вслух ваше желание, завяжите трубочку с желанием снова цветной нитью и запечатайте его воском от горящей свечи. Спрячьте его подальше до исполнения желания.