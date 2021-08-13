Столото в тираже 1401 "Русского лото" 15 августа 2021 подарит поездки на Алтай и 800 млн рублей
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Столото в тираже 1401 "Русского лото" 15 августа 2021 подарит поездки на Алтай и 800 млн рублей

5:43:438/13/2021Фото: pixabay.com
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Прокатиться на Алтай можно будет за 120 тысяч рублей!

Запасайтесь билетами

Джекпот 800 000 000 ₽

Мечтаете увидеть бескрайнюю тайгу, заснеженные горные вершины, прекрасные озёра и могучие реки? «Русское лото» может помочь осуществить эти мечты! В ближайшем тираже разыграем поездки на Алтай и множество денежных призов. Джекпот — 800 миллионов рублей. Запасайтесь билетами — не упустите шанс выиграть!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 14 августа.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 15 августа, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент поездки на Алтай — 120 000 рублей.

В тексте отображается размер Джекпота, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

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