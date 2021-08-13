"Прибабахнутый сосед": Развел опарышей и будит по ночам соседей житель общежития в Бердске

Неоднозначный и комичный случай произошел на ул. К. Маркса, 62 в Бердске. Житель общежития потерял ключи от секции и теперь стучится в двери к соседям с просьбой помочь ему в этом непростом деле. Как говорят люди, тревожит он их днем и ночью. Измученные и обессиленные от его просьб и выходок соседи, обратились в редакцию.
- Мой сосед, прибабахнутый Сергей потерял ключи от комнаты и секции. Его сестра дала ему ключ от комнаты запасной и подозреваю, что дала и ключ от секции. Он, скорее всего, его пропил. Ходит по помойкам и на кладбище. Он собирает там еду и приходит в разное время. Все должны подскочить и открыть ему секцию. Открывать особо некому. Женщина-соседка работает до 22:00 ежедневно, парень-сосед приходит тоже только ночевать после 00:00 часов. Я в секции одна. Мне он нужен, бегать ему и открывать? - произнесла жительница общежития Светлана (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.) в беседе с редакцией.
Как признается Светлана, когда в очередной раз Сергей начал стучать в дверь, она вызвала полицию. По словам женщины, от увиденного правоохранители ахнули.
- Они зашли с ним, посмотреть его документы и ахнули мы все! Под порогом его комнаты лежат три мокрые тряпки и на них опарыши. Он их на доску положил и ходит по ней. Тут полицейские и давай его стыдить, - произнесла жительница дома.
По предположениям Светланы, Сергею необходима помощь психиатра. Она полагает, что ее 44-летний сосед болен. Раньше он таким не был. Что-то произошедшее в жизни подвигло мужчину и у него "произошел сдвиг".
- Сам он не идёт ни к кому из врачей. Болезнь у него только прогрессирует. После полиции в понедельник он снова приперся. Я ему не открыла. Тогда он вызвал полицию. Приехали те же сотрудники. Увидели это, развернулись и уехали. Потом соседка его в 3 часа ночи пустила. Он ее разбудил. 11 числа я его не пускала, но сдалась, так как нужно было мусор выносить. Увидела, что он открыл свою дверь, а там так и лежат эти тряпки в опарышах, - заявила Светлана.
По словам Светланы, сейчас Сергей и приставов к себе не пускает. Был суд, так как у мужчины есть долг по коммуналке. Он выставил эту квартиру на продажу с долгом за 5 лет. Всем говорит: "Приходите в другое время, но не сейчас".
- Такой и живет нелюдимый. Сестра его рассказывала мне, что он никогда не был женат. В больнице, говорила, он лежал какое-то время с язвой желудка. Потом стоял на бирже. Сейчас ходит, наверное, у себя, как циркуль. От помощи отказывается. Нас зажрали его клопы и тараканы. Живет без штор. Пять лет у него окна заклеены черными пакетами от мусора, - упомянула соседка Сергея.
Стало известно, что отчаявшиеся соседи обращались в соцзащиту, но там им якобы заявили, что помочь не могут, поскольку мужчина не является ни инвалидом, ни пенсионером. Сотрудники соцзащиты тоже действуют только в рамках закона.
На момент публикации, "Курьер. Среда. Бердск" не удалось связаться с соцзащитой Бердска. В ближайшее время мы предоставим их комментарий.