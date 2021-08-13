"Прибабахнутый сосед": Развел опарышей и будит по ночам соседей житель общежития в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Прибабахнутый сосед": Развел опарышей и будит по ночам соседей житель общежития в Бердске

6:12:238/13/2021,Алина БуроваФото: berdsk.2br.ru
0

По предположениям соседей, мужчина болен - питается с помоек и на кладбище. Он живет в ужасающих условиях. Как говорят местные жители, ему требуется помощь врачей и соцзащиты.

Инцидент происходит на ул. Карла Маркса, 62 в Бердске

Неоднозначный и комичный случай произошел на ул. К. Маркса, 62 в Бердске. Житель общежития потерял ключи от секции и теперь стучится в двери к соседям с просьбой помочь ему в этом непростом деле. Как говорят люди, тревожит он их днем и ночью. Измученные и обессиленные от его просьб и выходок соседи, обратились в редакцию.

- Мой сосед, прибабахнутый Сергей потерял ключи от комнаты и секции. Его сестра дала ему ключ от комнаты запасной и подозреваю, что дала и ключ от секции. Он, скорее всего, его пропил. Ходит по помойкам и на кладбище. Он собирает там еду и приходит в разное время. Все должны подскочить и открыть ему секцию. Открывать особо некому. Женщина-соседка работает до 22:00 ежедневно, парень-сосед приходит тоже только ночевать после 00:00 часов. Я в секции одна. Мне он нужен, бегать ему и открывать? - произнесла жительница общежития Светлана (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.) в беседе с редакцией.

Как признается Светлана, когда в очередной раз Сергей начал стучать в дверь, она вызвала полицию. По словам женщины, от увиденного правоохранители ахнули.

- Они зашли с ним, посмотреть его документы и ахнули мы все! Под порогом его комнаты лежат три мокрые тряпки и на них опарыши. Он их на доску положил и ходит по ней. Тут полицейские и давай его стыдить, - произнесла жительница дома.

По предположениям Светланы, Сергею необходима помощь психиатра. Она полагает, что ее 44-летний сосед болен. Раньше он таким не был. Что-то произошедшее в жизни подвигло мужчину и у него "произошел сдвиг".

- Сам он не идёт ни к кому из врачей. Болезнь у него только прогрессирует. После полиции в понедельник он снова приперся. Я ему не открыла. Тогда он вызвал полицию. Приехали те же сотрудники. Увидели это, развернулись и уехали. Потом соседка его в 3 часа ночи пустила. Он ее разбудил. 11 числа я его не пускала, но сдалась, так как нужно было мусор выносить. Увидела, что он открыл свою дверь, а там так и лежат эти тряпки в опарышах, - заявила Светлана.

По словам Светланы, сейчас Сергей и приставов к себе не пускает. Был суд, так как у мужчины есть долг по коммуналке. Он выставил эту квартиру на продажу с долгом за 5 лет. Всем говорит: "Приходите в другое время, но не сейчас".

- Такой и живет нелюдимый. Сестра его рассказывала мне, что он никогда не был женат. В больнице, говорила, он лежал какое-то время с язвой желудка. Потом стоял на бирже. Сейчас ходит, наверное, у себя, как циркуль. От помощи отказывается. Нас зажрали его клопы и тараканы. Живет без штор. Пять лет у него окна заклеены черными пакетами от мусора, - упомянула соседка Сергея.

Стало известно, что отчаявшиеся соседи обращались в соцзащиту, но там им якобы заявили, что помочь не могут, поскольку мужчина не является ни инвалидом, ни пенсионером. Сотрудники соцзащиты тоже действуют только в рамках закона.

На момент публикации, "Курьер. Среда. Бердск" не удалось связаться с соцзащитой Бердска. В ближайшее время мы предоставим их комментарий.

Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Молдавия отозвала посла в России: что произошло
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
Чем отличаются российские туристы от украинских: мнение крымчан
Россиянин ловил медуз и мгновенно умер на глазах у своего сына
соседпотерял ключихореятревожит соседей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как помочь горе-соседу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сына Сергея Фургала сняли в выборов в Госдуму: Избирком забраковал подписные листы
5:56:39 8/13/2021
Сына Сергея Фургала сняли в выборов в Госдуму: Избирком забраковал подписные листы
Столото в тираже 1401 "Русского лото" 15 августа 2021 подарит поездки на Алтай и 800 млн рублей
5:43:43 8/13/2021
Столото в тираже 1401 "Русского лото" 15 августа 2021 подарит поездки на Алтай и 800 млн рублей
Сладкие поздравления для любимых и родных в Медовый спас 14 августа 2021 года
5:39:53 8/13/2021
Сладкие поздравления для любимых и родных в Медовый спас 14 августа 2021 года
Благолепные поздравления и изящные открытки в Успенский пост 14 августа 2021 года
5:31:04 8/13/2021
Благолепные поздравления и изящные открытки в Успенский пост 14 августа 2021 года
БердскИз-за мощного ливня загорелся гараж в Бердске
5:25:43 8/13/2021
Из-за мощного ливня загорелся гараж в Бердске
10-летнего мальчика со 100% поражением лёгких перевозят в Петербург
5:24:40 8/13/2021
10-летнего мальчика со 100% поражением лёгких перевозят в Петербург
Губернатор поблагодарил авторов экспозиции передвижного музея «Поезд Победы» и предложил добавить в состав вагон о подвиге тыла
5:23:11 8/13/2021
Губернатор поблагодарил авторов экспозиции передвижного музея «Поезд Победы» и предложил добавить в состав вагон о подвиге тыла
Тело еще одной погибшей нашли на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
5:19:20 8/13/2021
Тело еще одной погибшей нашли на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
БердскПьяных водителей начали ловить сотрудники ДПС в Новосибирске и Бердске. Называем даты "облавы"
5:17:49 8/13/2021
Пьяных водителей начали ловить сотрудники ДПС в Новосибирске и Бердске. Называем даты "облавы"
Столото в тираже 455 "Жилищной лотереи" разыграет 15 августа 2021 года 700 млн и 25 призов по 250 тыс. руб. на ремонт
5:15:46 8/13/2021
Столото в тираже 455 "Жилищной лотереи" разыграет 15 августа 2021 года 700 млн и 25 призов по 250 тыс. руб. на ремонт