Похитившего 12-летнюю девочку подозревают в двух изнасилованиях детей
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Похитившего 12-летнюю девочку подозревают в двух изнасилованиях детей

8:56:028/13/2021
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Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних девочек.

Лавкин уже был судим

Обвиняемому в похищении 12-летней школьницы на Алтае Олегу Лавкину инкриминируют еще два эпизода преступлений в отношении двух несовершеннолетних. Об этом 13 августа сообщили в в региональном управления СКР. В пятницу Лавкина конвоировали  в Бийск.

«В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее», — цитирует ТАСС пресс-службу СК.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Лавкина задержали накануне на территории Республики Алтай. Его обнаружили по ориентировке в селе Огундай. По некоторым данным, подозреваемый шел из Бийска пешком по лесу, часть пути проехал на попутках.

Похищение 12-летней девочки произошло 31 июля. Школьница отправилась кататься на велосипеде и не вернулась домой, семья забила тревогу, начались поиски. Телефон и личные вещи ребенка нашли возле реки Бии. В ночь на 2 августа девочка сама пришла домой.

Похитителем ребенка оказался ранее судимый 40-летний Олег Лавкин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетнего».

В тот же день в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю рассказали, что физических травм у 12-летней девочки нет. Мужчина сам отпустил ее. Расследование дела о похищении ребенка взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Предполагают, что Лавкин два года после освобождения из колонии рыл подвал, чтобы посадить туда похищенного ребенка.

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