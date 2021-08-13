Похитившего 12-летнюю девочку подозревают в двух изнасилованиях детей

Обвиняемому в похищении 12-летней школьницы на Алтае Олегу Лавкину инкриминируют еще два эпизода преступлений в отношении двух несовершеннолетних. Об этом 13 августа сообщили в в региональном управления СКР. В пятницу Лавкина конвоировали в Бийск.
«В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее», — цитирует ТАСС пресс-службу СК.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Лавкина задержали накануне на территории Республики Алтай. Его обнаружили по ориентировке в селе Огундай. По некоторым данным, подозреваемый шел из Бийска пешком по лесу, часть пути проехал на попутках.
Похищение 12-летней девочки произошло 31 июля. Школьница отправилась кататься на велосипеде и не вернулась домой, семья забила тревогу, начались поиски. Телефон и личные вещи ребенка нашли возле реки Бии. В ночь на 2 августа девочка сама пришла домой.
Похитителем ребенка оказался ранее судимый 40-летний Олег Лавкин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетнего».
В тот же день в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю рассказали, что физических травм у 12-летней девочки нет. Мужчина сам отпустил ее. Расследование дела о похищении ребенка взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Предполагают, что Лавкин два года после освобождения из колонии рыл подвал, чтобы посадить туда похищенного ребенка.