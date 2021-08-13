Труп пассажирки из разбившегося вертолета Ми-8 обнаружили в озере на Камчатке

Тело одного из пассажиров, которые находились на борту Ми-8, упавшего в Курильское озеро, найдено поисковиками. Погибшая - женщина. Об этом стало известно из сообщения Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.
- Установлено местоположение вертолета на дне озера на глубине 110 метров, также обнаружено тело одного из пассажиров. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды, - сообщили в СК.
В настоящее время проведены допросы сотрудников и гендиректора авиакомпании «Витязь-Аэро», также допрошен главы ООО «Турист» - организатор экскурсии в заповедник, и технический персонал, готовивший вертолет к полету.
- Кроме того, стало известно о проведении в тот же период еще одного полета, выполняемого другим вертолетом. Его пилоты не стали осуществлять посадку и вернулись на место вылета. В настоящее время устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа для получения от них информации, необходимой для восстановления картины произошедшего, - сообщили в ведомстве.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", во время крушения вертолета Ми-8 на Камчатке погружение в воду было стремительным, удалось спастись только 8 пассажирам, находившимся на борту. 5 пассажиров, в том числе 12-летний ребенок, и трое членов экипажа погибли.