Парящие поздравления и открытки с Днем Воздушного Флота России 15 августа 2021 года

Авиаторы, с праздником всех, дорогие!
Стороною обходят пускай вас стихии,
Благосклонною будет пускай к вам природа,
Только лётною будет всё время погода!
Пусть ваш каждый денёк очень радостным будет,
На земле пускай ждут вас любимые люди,
Много счастья, здоровья, а также удачи!
Пусть всё будет отлично, никак не иначе!
В небе синем так свободно, словно птицы,
Самолёты пролетают над землёй.
Шлём тебе привет, пилот, бортпроводница,
Наступил сегодня светлый праздник твой!
Пожелаем мы успехов на работе,
Чтобы каждый день во всём тебе везло!
На земле, ну и, конечно же, в полёте
Рядом будет пусть надёжное крыло!
Особые люди летают по небу.
Воздушному флоту сегодня - ура!
Я знаю, отважней, ответственней – нету.
Желаю вам искренне счастья, добра!
Всем вашим машинам - посадок помягче!
Командного духа вам, дружбы большой,
И премий космических можно в придачу!
Живите в достатке с любимой семьёй!
Источник: pozdravik.ru