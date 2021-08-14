Чистейшие поздравления на Успение и Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года
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Чистейшие поздравления на Успение и Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года

9:38:148/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вознесе́ние Девы Марии или Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу (лат. Assumptio Beatæ Mariæ Virginis) — католический догмат о взятии Девы Марии душой и телом на небеса после окончания её земной жизни.

Успение и Вознесение Девы Марии

Богородица святая,
О тебе не забываем,
Молимся и восхваляем,
В храме часто вспоминаем.
Богородица святая,
О любви лишь умоляем,
И на силу уповаем,
Христом Богом заклинаем.
Богородица святая,
Всем добра, любви желаем,
Ты поможешь, точно знаем,
Чуда счастья ожидаем.

***

Поздравляю с праздником Успения,
Прими от сердца мое стихотворение,
И от всей души почтение и уважение,
Оставь позади все лишения.
Богородице Марию молитвой проси,
Не обманывай, не гневайся, старайся не греши,
Все будет хорошо, когда рядом Бог,
И чтобы помолится, не ищи предлог.

***

Сегодня православные праздник отмечают,
Успение Пресвятой богородицы встречают,
Семьи, близких и даже врагов поздравляют,
Храмы святые в честь Марии посещают.
Ангелы небесные вознесли Марию,
К отцу и Богу предав ей силы,
Возрадуйся народ и отдыхай душа,
Знайте христиане, что она жива.

Успение и Вознесение Девы Марии

28-го, в августе месяце,
Мы соберемся в честь Богородицы,
Праздник Успения и вознесения,
К сыну Иисусу душевного рвения.
Безгрешная, любимая, чистая дева,
Смотрит на нас с лазурного неба,
Ей помолися и попроси,
Чтобы прожить этот праздник в любви.

***

Матери просят сегодня о детях,
Дети молят о матерях,
Тебя умоляют на всем белом свете,
Молитвы несут все в святой храм.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы,
Иисуса Христа святой роженицы,
Дева спаси нас и сбереги,
От зла и нечисти жизнь сохрани.

Источник: pozdravik.ru

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