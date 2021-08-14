Где в мире самая лучшая пенсия? Рейтинг стран

Финляндия была названа страной с лучшей в мире государственной пенсией с учетом множества факторов, пишет express.co.uk.
Исследование, проведенное Blacktower Financial Management, выявило лучшие пенсионные системы в мире по ключевым факторам, таким как государственные расходы, средний пенсионный возраст, средний размер пенсионных взносов и участие в этих программах.
Финляндия возглавила список, за ней следуют Польша и Швеция, а Великобритания уступает только 25-й лучшей государственной пенсии.
Корея не оправдала ожиданий, имея худшую пенсионную систему из всех проиндексированных стран.
Вывод из исследования - поразительное неравенство в качестве государственных пенсий в индексируемых странах.
Это означает, что если бы два человека работали так же много, как друг друга на протяжении всей своей жизни, и откладывали на пенсию так же хорошо, как и друг друга; они могут по-прежнему наслаждаться совершенно другим качеством жизни в зависимости от того, где они живут.
Гэвин Плак, управляющий директор группы Blacktower Financial Management, сказал: «Это исследование нужно серьезно учитывать при принятии решения, в какой стране поехать жить и работать <в> за границей.
«Это неизбежно повлияет на вашу будущую пенсию, а это означает, что вам, возможно, придется работать дольше, чтобы обеспечить себе комфортную пенсию, в зависимости от того, в какой стране вы живете».
В 30 опрошенных странах средний возраст выхода на пенсию составил 66 лет - это возраст, в котором в Великобритании можно претендовать на государственную пенсию.
Однако к 2028 году в Великобритании этот показатель вырастет до 67.
В Словении, Греции, Израиле и Турции пенсионный возраст составляет всего 62 года, в то время как датчане обычно выходят на пенсию только в возрасте 74 лет.
Однако в отчете это объясняется сильной системой здравоохранения Дании.
Итальянцы выделяются тем, что вносят самый высокий вклад в свои пенсии в виде процента от своей заработной платы, при этом 33 процента их заработной платы направляются в их пенсии.
Пенсионные системы Греции и Испании заняли высокие позиции, несмотря на то, что уровень участия составлял менее четырех процентов.
Только 3,3 процента испанцев зачислены на государственную пенсию Испании, а для греков эта цифра упала до поразительно низкого уровня - 1,3 процента.
С другой стороны, Швеция и Латвия могут похвастаться 100-процентным уровнем участия.
Но после того, как будет учтена каждая метрика, больше всего поводов для критики окажутся пенсионеры, проживающие в скандинавской Финляндии.
Помимо того, что финны славятся своим счастливым населением, потрясающими видами и огромными городами, они могут рассчитывать на самую комфортную пенсию из всех.
Вот 15 лучших пенсионных систем:
1) Финляндия
2) Польша
3) Швеция
4) Словения
5) Франция
6) Латвия
7) Греция
8) Чехия
9) Швейцария
10) Израиль
11) Италия
12) Австрия
13) Испания
14) Норвегия
15) Япония