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Где в мире самая лучшая пенсия? Рейтинг стран

8:40:388/14/2021Фото: piqsels.com
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Финляндия возглавила список, за ней следуют Польша и Швеция, а Великобритания уступает только 25-й лучшей государственной пенсии.

деньги
Финляндия была названа страной с лучшей в мире государственной пенсией

Финляндия была названа страной с лучшей в мире государственной пенсией с учетом множества факторов, пишет express.co.uk.

Исследование, проведенное Blacktower Financial Management, выявило лучшие пенсионные системы в мире по ключевым факторам, таким как государственные расходы, средний пенсионный возраст, средний размер пенсионных взносов и участие в этих программах.

Финляндия возглавила список, за ней следуют Польша и Швеция, а Великобритания уступает только 25-й лучшей государственной пенсии.

Корея не оправдала ожиданий, имея худшую пенсионную систему из всех проиндексированных стран.

Вывод из исследования - поразительное неравенство в качестве государственных пенсий в индексируемых странах.

Это означает, что если бы два человека работали так же много, как друг друга на протяжении всей своей жизни, и откладывали на пенсию так же хорошо, как и друг друга; они могут по-прежнему наслаждаться совершенно другим качеством жизни в зависимости от того, где они живут.

Гэвин Плак, управляющий директор группы Blacktower Financial Management, сказал: «Это исследование нужно серьезно учитывать при принятии решения, в какой стране поехать жить и работать <в> за границей.

«Это неизбежно повлияет на вашу будущую пенсию, а это означает, что вам, возможно, придется работать дольше, чтобы обеспечить себе комфортную пенсию, в зависимости от того, в какой стране вы живете».

В 30 опрошенных странах средний возраст выхода на пенсию составил 66 лет - это возраст, в котором в Великобритании можно претендовать на государственную пенсию.

Однако к 2028 году в Великобритании этот показатель вырастет до 67.

В Словении, Греции, Израиле и Турции пенсионный возраст составляет всего 62 года, в то время как датчане обычно выходят на пенсию только в возрасте 74 лет.

Однако в отчете это объясняется сильной системой здравоохранения Дании.

Итальянцы выделяются тем, что вносят самый высокий вклад в свои пенсии в виде процента от своей заработной платы, при этом 33 процента их заработной платы направляются в их пенсии.

Пенсионные системы Греции и Испании заняли высокие позиции, несмотря на то, что уровень участия составлял менее четырех процентов.

Только 3,3 процента испанцев зачислены на государственную пенсию Испании, а для греков эта цифра упала до поразительно низкого уровня - 1,3 процента.

С другой стороны, Швеция и Латвия могут похвастаться 100-процентным уровнем участия.

Но после того, как будет учтена каждая метрика, больше всего поводов для критики окажутся пенсионеры, проживающие в скандинавской Финляндии.
Помимо того, что финны славятся своим счастливым населением, потрясающими видами и огромными городами, они могут рассчитывать на самую комфортную пенсию из всех.

Вот 15 лучших пенсионных систем:

1) Финляндия

2) Польша

3) Швеция

4) Словения

5) Франция

6) Латвия

7) Греция

8) Чехия

9) Швейцария

10) Израиль

11) Италия

12) Австрия

13) Испания

14) Норвегия

15) Япония

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