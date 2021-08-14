Смертельный рекорд 14 августа: Такого числа умерших от коронавируса за сутки еще не было в Новосибирской области
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Смертельный рекорд 14 августа: Такого числа умерших от коронавируса за сутки еще не было в Новосибирской области

5:06:238/14/2021Фото: Nso.ru
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По официальной информации, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 449 случаев коронавируса, в том числе у 4 175 детей.

44-летний мужчина и еще 12 человек умерли от коронавируса в Новосибирске

В Новосибирской области за сутки на 14 августа выявили 185 новых случаев COVID-19, умерли 13 пациентов, выздоровели 144 человека, сообщили в оперативном штабе в субботу.

По официальной информации, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 449 случаев коронавируса, в том числе у 4 175 детей.

Выздоровели и выписаны из больниц 46 292 пациента, в том числе 144 за последние  сутки.

Оперштаб сообщил о смерти еще 13 человек. Среди погибших за сутки с диагнозом "коронавирусная инфекция" мужчины в возрасте 44, 73, 66, 68, 75, 82 лет, а также женщины в возрасте 64, 67, 74, 90, 91 года и две пациентки, которым было по 82 года.

-Всего в регионе от коронавируса умерли 2 482 человека, - говорится в сводке оперативного штаба.

В инфекционных госпиталях с COVID-19 и подозрением на него лежат 2779 пациентов, в том числе 57 детей. В реанимациях находится 201 человек, к аппарату ИВЛ подключены 19 тяжелых пациентов. Стоит напомнить, в начале третьей волны и предыдущие коечный фонд ковидных госпиталей был заполнен до отказа - свыше 5000 пациентов там находились ежедневно.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки в Бердске выявили 7 новых зараженных. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом бердчан на 14 августа достигло 2204. Они входят в региональную статистику.

Напомним, что в целом по России за сутки на 14 августа тоже зафиксирован печальный рекорд - скончались 819 человек с коронавирусом.

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