Число больных коронавирусом и новых зараженных за сутки на 14 августа посчитали в Бердске

Утром 14 августа "Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске.
По сообщению городского оперативного штаба, за последние сутки в Бердске выявили 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом с начала пандемии бердчан на субботу достигло 2204.
Сейчас под медицинским наблюдением находятся 712 жителей Бердска. Выписаны после выздоровления от коронавируса в общей сложности 2054 горожанина. Таким образом, сейчас болеют 150 бердчан.
За прошедшие сутки медики взяли еще 114 тестов, результаты которых станут известны через пару суток.
Как сообщала "Курьер. Среда. Бердск", главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская, с конца июля в городе наблюдается снижение числа госпитализированных в ковидный госпиталь больных. На начало августа коечный фонд был заполнен на половину.