Число больных коронавирусом и новых зараженных за сутки на 14 августа посчитали в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Число больных коронавирусом и новых зараженных за сутки на 14 августа посчитали в Бердске

10:33:318/14/2021Фото: Nso.ru
0

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 712 жителей Бердска. За прошедшие сутки медики взяли еще  114 тестов.

Число пациентов ковидного госпиталя Бердска сокращается
Сюжет: Третья волна коронавируса
Как правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?

Как правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?Какие симптомы коронавируса в 2021 году по сравнению с 2020 годом?Ещё 556 новости

Утром 14 августа "Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске.

По сообщению городского оперативного штаба, за последние сутки в Бердске выявили 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом с начала пандемии бердчан на субботу достигло 2204.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 712 жителей Бердска. Выписаны после выздоровления от коронавируса в общей сложности 2054 горожанина. Таким образом, сейчас болеют 150 бердчан.

За прошедшие сутки медики взяли еще  114 тестов, результаты которых станут известны через пару суток.

Как сообщала "Курьер. Среда. Бердск", главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская, с конца июля в городе наблюдается снижение числа госпитализированных в ковидный госпиталь больных. На начало августа коечный фонд был заполнен на половину.

Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Медведь растерзал девушку на глазах у ее коллег
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Была пьяная: кем оказалась студентка, убившая ребенка на переходе
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у друзей
тесткоронавирускоечный фондковидный госпитальБердская ЦГБ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Люди болеют дома?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?
10:45:25 8/14/2021
Как правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?
Какие симптомы коронавируса в 2021 году по сравнению с 2020 годом?
10:43:52 8/14/2021
Какие симптомы коронавируса в 2021 году по сравнению с 2020 годом?
БердскЧисло больных коронавирусом и новых зараженных за сутки на 14 августа посчитали в Бердске
10:33:31 8/14/2021
Число больных коронавирусом и новых зараженных за сутки на 14 августа посчитали в Бердске
Успенский пост 2021: что едят, что запрещено делать верующим и что можно. Плюс календарь питания по дням
10:29:51 8/14/2021
Успенский пост 2021: что едят, что запрещено делать верующим и что можно. Плюс календарь питания по дням
От "ЭпиВакКороны" никто не умер, заявили в новосибирском центре "Вектор"
10:04:15 8/14/2021
От "ЭпиВакКороны" никто не умер, заявили в новосибирском центре "Вектор"
Основные молитвы в Успенский пост с 14 - 27 августа 2021 года
9:54:54 8/14/2021
Основные молитвы в Успенский пост с 14 - 27 августа 2021 года
Загадочная смерть: Трупы троих студентов нашли на съемной квартире
9:36:55 8/14/2021
Загадочная смерть: Трупы троих студентов нашли на съемной квартире
С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых
9:27:42 8/14/2021
С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых
Четыре ребенка скончались от коронавируса с начала пандемии в Новосибирской области
9:22:42 8/14/2021
Четыре ребенка скончались от коронавируса с начала пандемии в Новосибирской области
Гороскоп на 15 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:59 8/14/2021
Гороскоп на 15 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально