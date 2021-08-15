Искренние слова и чудесные открытки на Успение и Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года
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Искренние слова и чудесные открытки на Успение и Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года

8:38:598/15/2021Фото: bonnycards.ru
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Католический догмат о телесном вознесении Девы Марии утверждает, что Пресвятая Богородица, закончив путь земной жизни, была воскрешена и вознесена в небесные обители со своим пречистым телом.

Успение и Вознесение Девы Марии

Поздравляю с Успением пресвятой Богородицы,
Великой небесной и земной Владычицы,
Дева Мария Святая мать Христа,
С тех веков и ныне Богу предана.
Пусть ангелы небесные нам любовь несут,
Молитвою небесную от Сатаны спасут,
Моли Дева Мария о здравии и счастье,
Отгони все беды, отгони ненастья.

Успение и Вознесение Девы Марии

Новый Завет к нам принес эту весть,
Почтем Богородицу молитвою здесь,
В храме священном сегодня споем,
С чистою душою к Марии придем.
Успение отпразднуем, и будем отмечать,
Друзей и самых близких на праздник поздравлять,
Святая Богородица Дева Мария,
Ты в наших сердцах и нами любима.

Успение и Вознесение Девы Марии

Праздник Успения - Первою Пречистой называют,
В закромах зерновые уж отдыхают,
Неубранный клочок поля оставляли,
И последнему снопу бороду завивали.
С православным праздником Вас поздравляю,
Всего наилучшего искренне желаю,
Здоровья крепкого, удачи и добра,
Всех благ земных, семейного тепла.

Успение и Вознесение Девы Марии

Колокола золотые звенят во всех церквях,
Молитва стоит в наших устах,
Успение Богородицы нашей Пресвятой,
Покинет напрочь перед смертью весь страх.
Пусть она от бед вас сохранит,
Перед Всевышним о ваших близких умолит,
И пусть перед бедами вас защитит,
Православные воздайте ей молитв.

Источник: pozdravik.ru, bonnycards.ru

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