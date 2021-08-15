Удивительные сюрпризы в сентябре обещают для России синоптики
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Удивительные сюрпризы в сентябре обещают для России синоптики

2:38:528/15/2021Фото: Pxfuel
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В Крыму и на Кубани до 10 сентября будет стоять максимально комфортная погода для отдыха, а вода в море позволит купаться до конца месяца.

Осенняя пора удивит россиян

Сентябрь 2021 года будет разнообразным. Новый прогноз погоды сообщает, что в первом осеннем месяце россиян ждут разные сюрпризы.

Москва и прилегающие регионы заметят резкое похолодание, жара спадет резко с началом осени. С +20 градусов в начале сентября до +14 снизится дневная температура воздуха и будет держаться на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

В Санкт-Петербурге — напротив, привычного холода и дождей не будет, прогнозируется теплый сентябрь — дневные температуры на уровне +17...+20 градусов и без осадков.

Для россиян, решивших отдохнуть в Крыму или Краснодарском крае, погода создаст самые комфортные условия. Температура весь сентябрь будет комфортной как в воздухе так и в море. Осадков не ожидается на этот период.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сейчас юг России заливает дождями настолько, что президент Владимир Путин назвал это бедствие беспрецедентным. В 14 населенных пунктах объявлена ЧС из-за наводнения.

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