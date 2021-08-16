Падающих с самолета людей сняли на видео в Афганистане: Население бежит от талибов любым способом
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Падающих с самолета людей сняли на видео в Афганистане: Население бежит от талибов любым способом

7:59:348/16/2021Фото: НТВ/Скриншот
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Несколько человек погибли в Афганистане, выпав из самолета, вылетающего за границу. В аэропорту Кабула была страшная давка, хаос продолжается до сих пор.

После прихода к власти радикалов, местные бегут из страны

По данных афганских СМИ, несколько человек погибли, пытаясь покинуть Афганистан на самолете, - есть информация, что пассажиров выкинули с борта на лету.

По другим данным, желающие вылететь любыми путями ухватились за стойку шасси или элементы самолета, но упали с высоты, не удержавшись. Известно о гибели 4 человек, которые упали на жилые дома.

В Афганистане местные жители пытаются покинуть свою страну после прихода к власти движения «Талибан»(запрещенная в России террористическая организация). Вечером в воскресенье в аэропорту Кабула была страшная давка, хаос продолжается до сих пор.

Самолеты, которые вывозят дипломатов и иностранных граждан, не могут вместить даже малой доли желающих покинуть страну. Сообщается, что американским военным пришлось стрелять в воздух в виде предупреждения для людей, выбежавших на взлетную полосу. Несколько человек погибли в давке, пока все бежали к самолетам.

Радикально настроенные боевики из движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заняли президентский дворец, они намерены создать «Исламский Эмират Афганистан» и жить по законам шариата.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 августа талибы взяли полный контроль над страной. Президент подал в отставку и улетел в Ташкент.

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