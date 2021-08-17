СМИ: На демонстрацию в Кабуле вышли женщины, жизнь в столице Афганистана налаживается
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СМИ: На демонстрацию в Кабуле вышли женщины, жизнь в столице Афганистана налаживается

8:47:388/17/2021
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Участницы манифестации требуют включить женщин в состав правительства

Талибы отказались от кровопролития

Несколько афганских женщин 17 августа устроили демонстрацию в центре Кабула. Они требуют выделить для женщин посты в будущем правительстве Афганистана, сообщает агентство Khaama Press.

По информации агентства, в провинции Кунар ранее прошла демонстрация молодежи с требованием к движению "Талибан" (запрещено в РФ) сохранить флаг прежнего правительства. Это требование поддерживается повсюду в Афганистане.

В самом Кабуле жизнь налаживается, возвращаясь в нормальное русло, передает Khaama Press. Движение на улицах стало оживленнее, возобновляется работа общественного транспорта, на дорогах появляются личные автомобили. Все меньше появляется талибов с оружием в руках. В соцсетях распространяют видеоролики с задержанием талибами преступников, которые под видом членов "Талибана" (запрещенного в РФ) грабят мирных жителей.

Глава военной комиссии радикального движения Моулави Якуб отдал распоряжение не входить в частные дома афганцев, прежде всего в Кабуле. Никому не разрешается брать машину у кого-либо, так как процесс перерегистрации транспортных средств начнется позднее.

Талибы распространили заявление, что образовательные учреждения по-прежнему открыты для мужчин и женщин, но в Кабуле они пока не работают.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", боевики объявили амнистию чиновникам и попросили их вернуться на свои рабочие места.

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