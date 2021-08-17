Два альпиниста сорвались с ледника на высоте 4000 м вулкана на Камчатке

17 августа на Ключевской сопке произошло ЧП. Во время восхождения два альпиниста сорвались на леднике на высоте около 4000 метров над уровнем моря.
По предварительным данным, восхождение совершала группа из 12 альпинистов с Камчатки, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. О судьбе сорвавшихся пока неизвестно.
Информацию подтвердили в главке МЧС России по Камчатскому краю. Утром в среду, если позволит погода, в район ЧП вылетит вертолет МЧС со спасателями.
Как сообщил телеграм-канал «112», туристы – 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин – пролетели около 1000 метров.
Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана – поселок Ключи, который расположен примерно в 30 км от исполина. Высота Ключевского вулкана – более 4750 м.
Это самый высокий действующий вулкан Евразии. Он входит в список гор, без которых не получить звания «Снежный барс России». Его покоряют профессионалы с навыками альпинистов, новичкам здесь не место.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 августа на Камчатке упал в озеро вертолет Ми-8 с туристами. Погибли 8 человек.