Старушка лишилась ноги после наезда МАЗа на "зебре" в Новосибирской области

Пенсионерка попала под колеса многотонного грузовика 16 августа. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе почти в самом центре Куйбышева Новосибирской области. Водитель МАЗа не заметил 83-летнюю женщину-пешехода.
-К месту происшествия сразу вызвали медиков. Бабушку экстренно госпитализировали в центральную районную больницу. Сейчас ей делают операцию. Водитель в момент аварии был трезв, - пояснил инспектор по пропаганде ОГИБДД Куйбышевского района Дмитрий Ждельский.
По словам очевидцев, пожилая женщина упала и оказалась под задними колесами большегруза.
Как позже стало известно, в ДТП пожилая женщина потеряла ногу - ее пришлось ампутировать.
60-летний водитель МАЗа был трезвым. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле бывший директор бердского КБУ Дмитрий Кожемякин насмерть сбил 5-летнего мальчика на самокате - и тоже на "зебре".