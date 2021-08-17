Старушка лишилась ноги после наезда МАЗа на "зебре" в Новосибирской области
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Старушка лишилась ноги после наезда МАЗа на "зебре" в Новосибирской области

9:14:328/17/2021Фото: Читателя "Вестей Новосибирск"
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60-летний водитель большегруза был трезвым. Он просто не заметил на дороге 83-летнюю женщину.

После ДТП пострадавшей ампутировали ногу

Пенсионерка попала под колеса многотонного грузовика 16 августа. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе почти в самом центре Куйбышева Новосибирской области. Водитель МАЗа  не заметил 83-летнюю женщину-пешехода.

-К месту происшествия сразу вызвали медиков. Бабушку экстренно госпитализировали в центральную районную больницу. Сейчас ей делают операцию. Водитель в момент аварии был трезв, - пояснил инспектор по пропаганде ОГИБДД Куйбышевского района Дмитрий Ждельский.

По словам очевидцев, пожилая женщина упала и оказалась под задними колесами большегруза.

Как позже стало известно, в ДТП пожилая женщина потеряла ногу - ее пришлось ампутировать.

60-летний водитель МАЗа был трезвым. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле бывший директор бердского КБУ Дмитрий Кожемякин насмерть сбил 5-летнего мальчика на самокате - и тоже на "зебре".

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