Талибы обвинили американцев в трупах на шасси и падении людей с самолета. Смотрите видео
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Талибы обвинили американцев в трупах на шасси и падении людей с самолета. Смотрите видео

9:43:398/17/2021Фото: Скриншот
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По словам представителя боевиков, после того как оин занялись "обеспечением безопасности аэропорта, такие происшествия перестали происходить".

В самолет втиснулось свыше 600 человек

Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Сухейл Шахин обвинил США в гибели людей во время эвакуации из аэропорта столицы Афганистана.

Накануне появились  кадры:  с американского самолета, вылетающего из Кабула, падают люди — вероятно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси. По некоторым данным, в самолет набилось свыше 600 человек. Они смогли вылететь за границу.

Позже распространили кадры трупа, который находился в шасси. Вероятно, он привязал себя, чтобы вылететь из страны любым путем. Когда американцы покидали Кабул 15 августа в аэропорту царили хаос и давка, несколько человек погибли, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

"Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш", — цитирует Шахина телеканал Sky News.

По его словам, после того как талибы занялись "обеспечением безопасности аэропорта, такие происшествия перестали происходить".

В воскресенье талибы полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани улетел в Ташкент.

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