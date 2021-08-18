Видео задержания четвертого беглого арестанта опубликовало МВД: Пятого еще ищут

Видео операции по задержанию четвертого из пяти участников побега из изолятора временного содержания в Истре опубликовало МВД 18 августа.
На кадрах бойцы спецназа распиливают дверь в частный дом, в котором скрывался Александр Бунтару. Силовики положили его на пол с требованием убрать руки за голову. На его спине виден синий рюкзак.
Четвертого участника побега задержали в среду в поселке Новгородской области сотрудники местного уголовного розыска совместно с коллегами из Подмосковья.
Сейчас Бунтару этапируют в СИЗО Московской области и устанавливают пособников беглеца.
Однако пока остается на свободе организатор дерзкого побега Александр Мавриди. Его подозревают в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 6 августа пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре. По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи.
Предположительно, беглецы открыли замки гаечным ключом. Не исключают, что у сбежавших арестантов были пособники как на воле, так и в СИЗО. Арестованы двое дежурных изолятора по подозрению в превышении полномочий.