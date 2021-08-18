Видео задержания четвертого беглого арестанта опубликовало МВД: Пятого еще ищут
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Видео задержания четвертого беглого арестанта опубликовало МВД: Пятого еще ищут

11:10:488/18/2021Фото: МВД
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Однако пока остается на свободе организатор дерзкого побега Александр Мавриди. Его подозревают в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

Задержан  Александр Бунтару - четвертый участника побега из подмосковного изолятора

Видео операции по задержанию четвертого из пяти участников побега из изолятора временного содержания в Истре опубликовало МВД 18 августа.

На кадрах бойцы спецназа распиливают дверь в частный дом, в котором скрывался Александр Бунтару. Силовики положили его на пол с требованием убрать руки за голову. На его спине виден синий рюкзак.

Четвертого участника побега  задержали в среду в поселке Новгородской области сотрудники местного уголовного розыска совместно с коллегами из Подмосковья.

Сейчас Бунтару этапируют в СИЗО Московской области и  устанавливают пособников беглеца.

Однако пока остается на свободе организатор дерзкого побега Александр Мавриди. Его подозревают в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 6 августа пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре. По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи.

Предположительно, беглецы открыли замки гаечным ключом. Не исключают, что у сбежавших арестантов были пособники как на воле, так и в СИЗО. Арестованы двое дежурных изолятора по подозрению в превышении полномочий.

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